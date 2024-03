Chovatel Roman Šebesta přijel na nedělní terarijní trhy do havlíčkobrodského kulturního domu prodávat hady. „Lidé o ně zájem mají. Jenže se jen na dívají. Rodiče sem berou děti jako do zoo. Mají to blízko a je tady hodně různých druhů. S tím jsem však počítal. V poslední době si příliš lidí na podobných akcích mazlíčky nepořizuje,“ komentuje muž z Luk nad Jihlavou, pro kterého je chov hadů koníčkem. „Tím bych se neuživil a umřel bych hlady. Pro hady jsem našel zalíbení na vysoké škole, když jsem si pořídil prvního,“ vzpomíná Roman Šebesta.