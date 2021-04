Respirátor pod bradou nebo dokonce jen pověšený na rukávu. U některých lidí, kteří v sobotu odpoledne procházeli okolo kašny na brněnském náměstí Svobody, nebyla tato povinná součást vidět vůbec. „Špatně se mi v něm dýchá. Navíc, když je tak krásně, je škoda se nenadýchat čerstvého vzduchu," řekla mladá žena. Kvůli obavám z možných problémů odmítla sdělit své jméno.

Frekventovaným místem v centru města prošly mezi jednou a půl druhou odpoledne desítky lidí. Někteří vládní opatření poctivě dodržovali i ve slunečném počasí a respirátor jim nezavazel ani při debatě s přáteli. Ale byla to ta menší část.

Našly se i takové dvojice, z nichž jeden vládní opatření dodržoval, zatímco druhý zakrytá ústa a noc neměl vůbec. Mladé duo zase zvolilo kompromisní řešení. Respirátor si sice nasadili, ale zakrýval pouze ústa, nos už nikoliv. Ze zhruba dvou set lidí nakonec mělo ochranný prostředek správně pouhých devětasedmdesát.

V Pelhřimově jen pět lidí

Pouze minimum lidí dodržovalo stále platné vládní opatření na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Od jedné hodiny do půl druhé odpoledne jím prošlo zhruba padesát lidí. Nasazenou roušku či respirátor mělo však pouze pět z nich. „Já ho nosím pořád, protože nechci ohrozit sebe ani druhé. Bez něj vůbec nevycházím z domu. A venku ho z nosu vůbec nesundavám, jako někteří lidé,“ svěřila se důchodkyně Jaroslava Březinová z Pelhřimova, která v podloubí náměstí houpala kočárek s miminkem.

Mezi těmi poctivými byla v sobotu odpoledne i penzistka Alena Milaberská. „Nosím ho, protože je to vládní nařízení. Když ale vidím, že kolem mě nikdo není, tak si ho stáhnu pod nos a když někdo jde, tak si ho zase nasadím. Jsem sice už dvakrát očkovaná, ale od té doby ještě neuplynulo čtrnáct dní. Respirátor ale budu nosit i potom,“ podotkla žena, která na náměstí venčila svého psa.

Pod dohledem policie

Test Deníku, sobota 10. dubna, 13.00 - 13.30:



Brno, náměstí Svobody, u kašny:

počet lidí s respirátorem či rouškou: 79

počet lidí bez ochrany úst: 118



Mikulov, Náměstí:

počet lidí s respirátorem či rouškou: 31

počet lidí bez ochrany úst: 44



Pelhřimov, Masarykovo náměstí:

počet lidí s rouškou či respirátorem: 5

počet lidí bez ochrany úst: 39

Více lidí bez respirátoru než s ním si užívalo sobotní slunečné odpoledne také v centru Mikulova. Za půl hodiny prošlo tamním Náměstím zhruba pětasedmdesát lidí. Byly to skupiny cyklistů, návštěvníků i místních.

Respirátor či roušku měli nasazenou jen ojediněle, především starší lidé. „Jednak je to nařízené a také nestojím o to, abych to někde chytil,“ nechal se slyšet starší muž, který ale své jméno zveřejnit nechtěl. Pár lidí nosilo roušky či respirátory v pohotovostní poloze, tedy pod nosem nebo stažené na bradě.

Situace se změnila ve chvíli, kdy na Náměstí zaparkovalo auto republikové policie. Ti zodpovědnější si ochranu úst a nosu nasazovali už z uctivé vzdálenosti od policistů, jiní si je zase sundávali sotva byli v bezpečné vzdálenosti od hlídky. „Nasaďte si respirátor,“ ozývalo se každou chvíli z otevřeného okýnka policejního auta.

Asi pětiletý kluk se dožadoval roušky zřejmě od svého otce. „Ty nemusíš, ty jsi malinký,“ reagoval muž.

Jiní vzorní návštěvníci si roušku sundávali až ve chvíli, kdy si u blízkého stánku koupili zmrzlinu. Navzdory chybějícím respirátorům a rouškám bylo ale zcela evidentní, že lidé, kteří se v Mikulově navzájem neznali si od sebe drželi bezpečnou vzdálenost.