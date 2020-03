„V úterý ve dvě hodiny odpoledne mi volali z hygieny, že výsledky už jsou kompletní. Z osmadvaceti domů se to týká pěti. Zbytek vzorků z hromadného odběru by měl být v pořádku. Celkem je tak v Kynicích osm případů nákazy novým typem koronaviru,“ doplnil místostarosta vísky Tomáš Francl.

Karanténa o týden déle?

Objevují se informace, že Kynice zůstanou pro svět uzavřené o týden déle. To však není tak jisté. „O všem budeme jednat ve středu. Musíme dát dohromady kontakty těch posledních potvrzených případů. Pak teprve můžeme ta opatření časově rozfázovat a postupně je zmírňovat. Rozhodně ale nebudeme karanténu prodlužovat v takové míře, jak jsme původně předpokládali,“ ubezpečil Kos.

„Na začátku to vypadalo děsivě. Přeci jen tu bylo jednačtyřicet potenciálně nakažených lidí, takže rozhodnutí o celkově karanténě plně chápu a respektuji. Vzhledem k novým okolnostem bychom ale byli rádi, kdyby se život u nás co nejdříve vrátil zase do normálu. Doufáme, že obec příští týden opět otevřou a v karantně zůstanou jen ti, kteří jsou pozitivní,“ svěřil se Francl.

Už dříve tady testy potvrdily dva nakažené novým typem koronaviru. V úterý 17. března pak speciální výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina otestovala dalších jednačtyřicet lidí z Kynic. Místní se pravděpodobně nakazili na oslavě mezinárodního dne žen, na níž byl přítomný i muž, u kterého se Covid-19 později prokázal.