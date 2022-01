Sám se také rád zasměje. „Pominu-li klasiku v podobě některých komedií čí scének, tak mě nejvíce pobaví různé každodenní příhody. Některé uvíznou v paměti natolik, že se jim všichni smějeme i po letech,“ tvrdí Radek Chodura, který si okamžitě připomenul i jednu z příhod, která rozesmála nejen jeho.

„Před pár dny jsme s manželkou ještě rozespalí v kuchyni chystali snídani a kafe. Manželka se najednou praštila o dveře. A já, zcela automaticky, zareagoval. Promiň, řekl jsem. No, smáli jsme se tomu docela dlouho.“

Svými kreslenými vtipy obdarovává rodinu a známé, ale také lidi, které vidí v životě poprvé. „Vtipy a obrázky rozdávám docela často, někdy i úplně neznámým lidem. Ale samozřejmě existují i poněkud oficiálnější dárky - jednou za čas spáchám kalendář s vtipy či obrázky nebo vznikne vtip, který je tvořený už s tím, že bude darovaný konkrétnímu člověku ze zcela konkrétního důvodu,“ vypráví autor kreslených vtipů.

A co by chtěl popřát lidem do nového roku? „Samozřejmě zdraví, štěstí a lásku. A taky neztrácet humor, protože když člověk ztratí humor, ztratí i naději a jde to s ním rychle z kopce,“ vzkazuje Radek Chodura.