Chceme moderní čtyřproudovou silnici. Jen ne u nás! Postavte supermarket. Jen ne u nás! Chceme průmyslovou zónu a dostatek pracovních příležitostí. Jen ne u nás! Chceme vodní nádrž, ať nejsme na suchu. Jen ne u nás! Chceme mít kam vozit odpad. Jen ne u nás! Ano, přesně tak to dneska vypadá, když obec nebo město přijdou s jakoukoliv investiční akcí. Okamžitě se zvedne vlna protestů.

Štěpánka Saadouni. | Foto: Deník/archiv

Stěžují si nejen lidé, kteří se cítí stavbou přímo dotčeni, ale zapojí se často i takzvaní profesionální stěžovatelé. Jsou to lidé, kteří rádi protestují vždy, všude, proti všemu a za všech okolností, aniž pořádně vědí proč. Není petice, kterou by nepodepsali, není demonstrace na které by chyběli.