Příjmy města pro letošní rok činí přes 300 milionů korun, výdaje víc než 400 milionů. Rozdíl je podle radních krytý úsporami z minulých let. Nekonečný příběh stavby cyklostezky na Bílek, který trvá víc než deset let, letos podle místostarosty Tomáše Škaryda nabývá reálné obrysy. Podle vyznavačů cyklistiky je Chotěboř snad jediné město, které jim nemá co nabídnout. Cyklista Jakub Adamec komentoval plány na stavbu cyklostezky pro letošní rok slovy: „Až uvidím, uvěřím. To už nám slibují léta.“