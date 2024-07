Rybník Cihlář v Havlíčkově Brodě

Rybník slouží ke koupání lidem v Havlíčkově Brodě desítky let. „Je to rekreační rybník. V roce 2013 došlo k revitalizaci Cihlářského potoka a odbahnění celého rybníka, takže kvalita vody v něm výrazně stoupla,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Cihláři se chodí koupat každé léto i Milan Šidlák. „Je tady klid, stromy, měkká tráva. Vedle na koupaliště bych nešel. Je tam hlava na hlavě, samý beton, rámus a do toho řve rádio. Nemáte si ani kam položit deku, nikde stín. To bych asi dlouho nevydržel a ještě za to platit vstupné,“ prohlásil. Jak dodal, skluzavky ani bufet mu u Cihláře nechybí. Jídlo a pití si nosí s sebou.