Základní škola V Sadech se dočká tolik potřebné nástavby z nevyužité půdy. „Půdu proměníme v nové učebny fyziky, chemie a polytechnickou učebnu. Dostane se i na družinu a školní klub,“ plánuje ředitelka Milena Honsová. A co je hlavní, během přestavby půdy měla škola získat výtah. „Ten je velmi důležitý. Naše škola je tvrdě bariérová. Samé schody,“ povzdechla si ředitelka. Proměna půdy vyjde zhruba na devadesát milionů korun.

V areálu základní školy Konečná vyroste na místě staré dvoupatrové budovy úplně nový pavilon o čtyřech patrech. Nové moderní prostory tu najde jedenáct tříd, kabinety, sborovna i ředitelna. Část školáků se po dobu stavebních prací přestěhovala do prostor brodského AZ Centra střediska volného času. Podle ředitele AZ Centra Martina Domkáře tím provoz Střediska volného času neutrpí. „Pro školáky jsme vyčlenili dvě místnosti, které jsou využívané minimálně. Místnost pro pěvecký sbor Jasoň a tu, co využíváme jako střelnici,“ upřesnil ředitel.

Další velkou investicí města je příprava parcel Na Nebi na místě bývalé zahrádkářské kolonie. Pod okny domova důchodců Reynkova radnice plánuje 27 řadových domů. První stavební práce začnou hned na jaře. Město Havlíčkův Brod tady poprvé v moderní historii použije takzvaný regulační plán. Ale ten je důvodem, proč někteří možní zájemci stavbu Na nebi už teď zavrhli. Například Luboš Doležal. „Nechci, aby mi někdo na radnici mluvil do toho, kde budu bydlet,“ zdůraznil. Regulační plán určuje podle starosty Zbyňka Stejskala vzhled a výšku domu, ale také výšku plotu a stavební materiál. To ale Luboš Doležal odmítá. „Nejsem milionář a na stavbu si budu muset vzít půjčku. Takže musím počítat, na co mám a ne co by se líbilo někomu na radnici,“ vysvětlil.

Další desítky milionů investuje Brod do sportu. Asi 50 milionů. Tolik bude stát rekonstrukce zúžení ledu na zimním stadionu v Kotlině. Menší rozměry ledové plochy hokejistům nevadí. Jak řekl naposledy deníku David Kozlík mladší, manažer hokejového A-týmu BK Havlíčkův Brod, užší hřiště zrychlí hru. Další na seznamu je víceúčelové sportovní hřiště u školy Nuselská. „Projekt máme už několik let. Nuselská je jediná škola, která venkovní hřiště pro děti nemá,“ vysvětlil starosta.

Až pětatřicet milionů korun. Tolik bude stát rekonstrukce Dobrovského ulice kolem Měšťanského pivovaru v Havlíčkově Brodě. Je v havarijním stavu. Poslední drobné úpravy se tady uskutečnily před pětadvaceti lety.

V Dobrovského ulici je kolumbárium, kam chodí aspoň jednou za měsíc Dana Maršíková. Ta souhlasí, že ulice je v hrozném stavu. „Ještě horší než silnice jsou chodníky. Samá díra, vytlučené kostky. Obrubníky jsou křivé, někde trčí i kus nad silnicí, takže přejít na druhou stranu ulice je problém,“ postěžovala si Deníku.

Velké investice mají na seznamu i další města. Rekonstrukce legendárního kulturního domu v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, kde se natáčely scény z filmu Ene Bene s Ivou Janžurovou v hlavní roli, se ale prodražuje. Kulturní dům před víc než padesáti lety stavěli obyvatelé podle radních svépomocí a z nekvalitních materiálů. Na výsledku je to teď znát. Radnice počítala s cenou třiceti milionů. Jenže teď to bude nejspíš o deset víc. Otevření plánuje radnice na květen 2024.

Ve Ždírci nad Doubravou zase podle starosty Bohumíra Nikla otevřou příští rok další prodejnu řetězce Penny. „Je to pravda, otevření plánujeme v prvních měsících nového roku,“ potvrdil mluvčí Penny Tomáš Kubík

Desítek nových bytů se dočkají do roka zájemci ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Nové bytové domy tam stavějí letos hned dvě soukromé společnosti. Například v lokalitě na Bradle a v ulici Lánecká. Nové byty se ve městě stavěly naposled před dvaceti lety.

Bytů je ve městě málo. „Léta se u nás nic nepostavilo. To je škoda, mladí se pak stěhují jinam,“ myslí si například Věra Štěpánková. V ulici Lánecká staví bytový dům společnost Beja-Invest. Zájemcům nabídne čtyřiadvacet bytů.