O věhlasu závodů svědčí i každoroční účast rybářů téměř z celé republiky. Letos se v zámeckém parku sešli příslušníci Petrova cechu například z Jindřichova Hradce, Telče, Nové Paky, Kolína, Kutné Hory , Hradce Králové, Žďáru nad Sázavou, ale i z malých obcí naší kotliny.

Před startem závodů se pořadatelům přihlásilo 90 rybářů z nichž byly dvě ženy. Dva týdny před zápolením vysadili pořadatelé z místní organizace Českého rybářského svazu Světlá nad Sázavou do obou rybníků 3 000 kilogramů ušlechtilých ryb. To aby bylo co lovit.

Jak bývá při závodech ve Světlé zvykem, lovilo se na jeden prut s jedním návazcem, ušlechtilé ryby se stanovenou lovnou mírou se hodnotily 1 centimetr za 1 bod a ostatní ryby se počítaly 5 bodů za každý kus.

Po dvou poločasech se soutěžícím sečetly jejich úlovky a počítač vynesl celkové pořadí. Z devadesáti účastníků jich osmnáct neulovilo ani mřenku, cenu za největší ulovenou rybu získal Tomáš Tegel z Nové Paky, který chytil kapra s mírou 59 centimetrů. Nejúspěšnější ženou byla Jana Mokrá z Najdeku, když za své úlovky nasbírala 232 bodů a z celkového počtu soutěžících skončila na 16. místě.

Pořadí pěti nejúspěšnějších rybářů: 1. Petr Jirásek (Chotěboř) 495 bodů, 2. Jan Mokrý (Uhlířské Janovice) 440 bodů, 3. Ladislav Polovic (Žďár n. S.) 432 bodů, 4. Miloslav Klečák (Onomyšl) 399 bodů, 5. Michal Pavlíček (Ledeč n. S.) 393 bodů. Z domácích rybářů skončil nejlépe Petr Kuczawski st., když s 277 body obsadil 9. místo.

Jiří Víšek