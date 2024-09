Až do poloviny prosince. Tak dlouho se neprojedou vlakem cestující v Posázaví na trati v úseku Ledeč nad Sázavou a Zruč nad Sázavou. Vlaky nahradí autobus. Z Čerčan do Světlé nad Sázavou pojede dokonce speciální zrychlená linka.

Uzavírka trati začala 2. září, skončí 14. prosince. Důvodem uzavírky je dlouhodobá rekonstrukce trati, kterou provádí Správa železnic. „Stavbaři se zaměří především na železniční svršek a přejezdové konstrukce,“ uvedl před zahájením rekonstrukce trati generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Jedná se o další úsek trati Posázavského pacifiku, který je v nevyhovujícím stavu. Správa železnic ji opravuje průběžně už několik let. Do železniční trati s číslem 212 investuje v posledních letech peníze ve velkém. Opravy se dějí po etapách. Jednou z nich byla rozsáhlá obnova úseku mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou za půl miliardy korun, stav této části byl tak katastrofální, že zde musela být železniční doprava dlouhodobě zrušena a nahrazena autobusy.

V roce 2020 to byla rekonstrukce nejdelšího tunelu Podhradský za 100 milionů korun ve dvou etapách. Letos se jedná o úsek ze Zruče do Ledče opět za stovky milionů. Cílem stavebních prací je kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku. Celá trať prošla podle Správy železnic za dobu své více než stoleté existence mnoha dílčími opravami, nikoliv však souvislou obnovou.

Komplikovná cesta do práce

Uzavírka trati se může dotknout lidí z Ledečska, kteří za prací jezdí do Zruče nad Sázavou. „Jezdí do podniku Denso, jenž ve Zruči vyrábí elektromotory do stěračů osobních automobilů,“ myslí si živnostník Luboš Mach a jak dodává, zřejmě i těch, co jezdí naopak do Světlé nad Sázavou do skláren.

Místo vlaků vyjedou na trasu autobusy. „V období od 2. září do 14. prosince budou probíhat stavební práce Správy železnic v úseku Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou na trati 212. České dráhy nahradí během výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravou,“ informoval Deník Petr Pošta, mluvčí Českých drah.

Budou to dokonce dvě linky. „Zastávková linka XS80 zajistí spojení do obcí ve vyloučeném úseku tratě. Cestující upozorňujeme, že spoje náhradní autobusové dopravy budou v některých případech zastavovat na silničních komunikacích blíže center jednotlivých obcí a nebudou zajíždět k vlakovým zastávkám. Zastávka Budčice nebude během výluky obsluhována. Tato linka bude mít přípoj buď ve Zruči nad Sázavou, nebo v Ledči nad Sázavou,“ upřesnil Pošta.

Cestujícím, kteří plánují po úseku s náhradní dopravou pokračovat dále ve směru do Čerčan nebo do Světlé nad Sázavou, bude určena zrychlená linka XR80. „Ta bude mít přípoje ve stanicích Zruč nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou zastaví pouze ve vybraných zastávkách na trase,“ doplnil mluvčí Českých drah.

Něco o historické trati: Železniční trať Čerčany – Světlá nad Sázavou (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 212) je regionální železniční trať ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina.

Trať je dlouhá 91 kilometrů a vede z Čerčan přes Ledečko, Kácov, Zruč nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou do Světlé nad Sázavou.

Trať se klikatí údolím řeky Sázavy a prochází osmi tunely. Na trati byl zahájen provoz v roce 1901, dokončena byla potom v roce 1903. Zdroj: České dráhy

Detaily jsou podle Petra Pošty ve výlukovém jízdním řádu, který je k dispozici na webových stránkách ČD, v aplikaci Můj vlak a v dotčených stanicích a zastávkách.