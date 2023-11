Ostřešanská spojka, která by zrušila úvraťovou jízdu vlaků mezi Chrudimí a Pardubicemi a zrychlila tak spojení mezi oběma městy, sice nakonec nebude, ministerstvo dopravy však plánuje na "havlíčkobrodské" trati jiné změny. Bude kompletně elektrifikována a v úseku mezi Pardubicemi a Chrastí u Chrudimi výhledově také narovnána, aby po ní mohly vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h.

Železniční trať - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Elektrickou trakci vedle celé tratě Pardubice - Havlíčkův Brod získá i část navazující tratě ze Žďárce u Skutče do Svitav, a to právě první úsek do Skutče. Zbytek této trati má být alespoň revitalizován, opraví na ní i zastávky (více ZDE). Ostřešanská spojka, léta plánovaná přeložka tratě z Chrudimi do Pardubic kolem Ostřešan, se nebude stavět kvůli odporu obcí na trase.

Vyplývá to ze schválené studie proveditelnosti, která prošla centrální komisí ministerstva dopravy a o níž informuje server zdopravy.cz.

Modernizace má přinést i zkrácení jízdních dob. Ze současných 113 minut z Pardubic do Havlíčkova Brodu mají při vybrané variantě dojít ke zkrácení o téměř půl hodiny na 85 minut. Toho má být dosaženo i narovnáním některých úseků formou přeložek. Rychlost se má v úseku Pardubice – Chrast zvýšit na 160 km/h, píše server zdopravy.cz.

"V úseku Chrast – Pardubice je s ohledem na počty cestujících a jejich citlivost na zkrácení cestovních dob a současně vzhledem k relativně příznivé konfiguraci terénu doporučeno uvažovat s přeložkami tratě na rychlost až 160 km/h. Nutné je v obou variantách další jednání s AČR a letištěm Pardubice na konkrétní podobě elektrizace trati v prostoru letiště Pardubice, ideálně za účasti MD ČR," doplňuje zpráva Komise Ministerstva dopravy. V ní je posuzováno hned několik variant, jedna z nich počítala i se zahloubením tratě pod pardubickým letištěm.

Plány počítají s vybudováním nové zastávky Chrudim sídliště. Ta bude situována v jižní části Chrudimi poblíž Tesca v přímé návaznosti na autobusovou zastávku MHD sídliště U Stadionu. Dále také v projektových variantách dochází k posunu stávajících zastávek blíž k osídlení, to se týká zastávek Rozsochatec, Horka u Chrudimi, Vitanov, Sobíňov a Břevnice.

Projekt za odhadovaných 15 miliard korun má být realizován v letech 2031 - 2036.