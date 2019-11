Vysokorychlostní trať by se přes Vysočinu táhla ve dvou větvích. Hlavní by spojovala velká města, jako je Berlín, Praha, Brno a Vídeň. „K tomu vymysleli ještě druhou větev, která propojí Světlou nad Sázavou s Havlíčkovým Brodem a Jihlavou,“ doplnil starosta Služátek Hynek Bouchal.

Služátečtí dlouho nevěděli, na čem vlastně jsou. „Až po odvysílání reportáže v České televizi k nám přijeli dva pánové ze SŽDC. Byli jsme úplně první obec, kterou v tomto ohledu navštívili, a my jsme rádi, že se s námi konečně někdo bavil a podal nám konkrétní informace,“ líčil Bouchal.

„Vysokorychlostní trať by měla dopravně obsloužit Vysočinu tak, že ze Světlé bychom se dostali do Prahy za třicet minut a do Brna za čtyřicet. Je to skvělý nápad, ale problém je v tom, že tyto dvě větve mají dvě varianty výstavby,“ nastínil Bouchal.

Jednou z nich je, že by trať vedla po druhém břehu řeky Sázavky. „Pod Druhanovem by se měla rozdvojit. Jedna větev by vedla do Světlé a druhá by se stáčela směrem doleva a pod Leštinou vést směrem na Brod. Tato varianta by pro nás byla vynikající, protože by se vyhnula všem sídlům,“ pokračoval starosta.

Problém ovšem nastává u druhé varianty. „V tomto případě by vysokorychlostní trať vedla přímo přes Služátky, celá zastavená oblast by byla v ochranném pásmu a museli bychom bourat i některé domy a hospodu,“ posteskl si Bouchal.

Přímo v centru trati by se ocitl i dům Josefa Mejstříka. „Samozřejmě, že mám strach. Svůj dům zrovna rekonstruuji, už mám hotové skoro celé spodní patro, ale teď jsem přestal, protože nevím, co bude a jestli o barák nepřijdu. Mrzí mě to, ale co můžu dělat,“ pokrčil rameny Mejstřík.

V tomto případě by mu Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) musela zajistit nové bydlení. Ovšem co ostatní obyvatelé vísky? „Pokud trať půjde v blízkosti domů, což se týká většiny z nás, tak nemůžeme počítat s žádnou odpovídající alternativou. To, že nám prudkým způsobem klesnou ceny nemovitostí, to nikoho nezajímá,“ zoufal si Bouchal.

Se stavbou nesouhlasí i další obyvatelé vísky. „Mně to připadá jako strašná blbost. Nechápu, proč kvůli někomu, kdo chce jezdit z Prahy do Brna, by se měla ničit obec a místní krajina. Rozdělilo by to vesnici napůl a byl by tady znát i hluk z projíždějících vlaků,“ svěřil se Martin Rut.

Jasno bude do konce tohoto roku. „Velmi dobře si uvědomujeme, že naše možnosti a síly jsou omezené, ale pokud by se měla realizovat první varianta, která by tu obec závažným způsobem poničila, tak budeme dělat všechno proto, aby k tomu nedošlo,“ zdůraznil Bouchal.

„V České republice bohužel často vítězí různé lobby developerů velkých pozemků. Opravdu se bojím, že je nějaké Služátky nebudou zajímat. Co je pro ně 140 obyvatel a fakt, že tady k tomu máme citový vztah,“ neskrýval obavy služátecký starosta.

Trať by se mohla začít stavět zhruba za šest let a bude vznikat ve třech etapách. První etapa Praha – Poříčany a tato etapa by měla dostat stavební povolení v roce 2025 a měla by stavět pět let v takzvaném zrychleném režimu. „Zástupci SŽDC nám řekli, že by byli rádi, kdyby do tohoto zrychleného režimu spadla i druhá etapa, a to Poříčany – Světlá nad Sázavou,“ informoval Bouchal. Třetí etapou je pak Světlá nad Sázavou – Brno.