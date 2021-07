Podle Dušana Gavendy mluvčího Správy železnic, jde o první lokální trať v délce 25 kilometrů, kde se po loňské nehodě na Karlovarsku zaviněné strojvůdcem, zlepší zabezpečení. Správa železnic do toho investuje přes 100 milionů. „V železničních stanicích Lípa, Herálec a Humpolec se budují moderní návěstidla. Do tamních výpravních budov montujeme techniku. V celé délce trati dělníci mění kabely. Hotovo bude příští rok,“ upřesnil Gavenda.

Jak dodal, místo stávajícího předpisu, kdy se například v Lípě musí strojvedoucí hlásit dispečerovi a pak smí jet dál, přejde Správa železnic na řízení s dálkovým ovládáním. „Já jsem rád, těch nehod vlaků je poslední dobou moc. Jezdím lokálkou jen na houby do Herálce, ale nerad bych skončil na mezi,“ poznamenal Pavel Míchal z Brodu.

Jak vysvětlil Gavenda, provoz trati se mezi Humpolcem a Brodem, která je už víc než 130 let stará, se řídí podle předpisu, jako u Perninku na Karlovarsku. „Nový systém sníží riziko tragické nehody způsobené lidskou chybou,“ zdůraznil a vysvětlil, že provoz na trati do Humpolce řídí z brodského nádraží dnes dispečer jen po telefonu. Vlak nevidí. Řídí se slovy strojvedoucího, který během jízdy na dispečink volá třikrát a to z z Herálce, Humpolce a z Lípy.

Po úpravách bude vše automatizované a pracoviště dispečerů v Brodě doplní další počítač. Celý průjezd vlaku bude zaznamenaný a Správa železnic bude v případě potíží vědět, kde se stala chyba.