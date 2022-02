Důvod, proč někteří lidé v Brodě touží po kompostárně, jsou neustále přeplněné hnědé nádoby na bioodpad, a s tím spojené problémy. Kdo dřív přijde, má štěstí. To platí například v ulici U Borové, kde na jaře, v létě a na podzim kontejner doslova přetéká. „Je pořád plný, stojí na místě i víc než týden. V teple to páchne,“ stěžují si tamní obyvatelé. Problémy s tím má hlavně rodina Škarydových. Hnědý kontejner stojí přímo u jejich zahrady. „V létě to řešíme doma každou chvíli. Lidé z celého okolí tam vozí trávu a odpad ze zahrad. Ten pak hnije. Ale co je nejhorší, ti, co už nemají kam odpad dávat, házejí pytle s trávou vedle na zem a nebo rovnou nám za plot,“ postěžovala si Tereza Škarydová.

Podobná situace je i v jiných částech města u rodinných domků se zahradou. Nespokojení obyvatelé věří, že by problém vyřešila kompostárna. Hnědé kontejnery by se vyvážely častěji. „Dneska už doma snad nikdo nemá králíky. Trávu není kam dávat, tak ji lidé házejí všude možně. V teple se nedá kolem těch popelnic projít, co je to za puch. I teď v zimě je to cítit,“ poznamenal Josef Kadlec, který bydlí na opačném konci města, ale problém má stejný.

Místostarosta Zbyněk Stejskal nad tím vrtí hlavou. „Lidé v Brodě nepochopili, k čemu hnědé kontejnery jsou. Že je to na odpad z domácností. Ne na trávu ze zahrady. Tu mohou obyvatelé rodinných domků doma sami kompostovat,“ poznamenal. Jak upřesnil, technické služby rozdávají každý rok zájemcům kompostéry. Ti, co mají zahradu, si mohou pořídit kompost vlastní. Další možnost je trávu naložit a odvézt do technických služeb.

Co je kompostárna

Kompostárna je technologické zařízení, ve kterém za aerobních podmínek dochází ke zpracovávání organických surovin, jejichž konečným produktem je kompost.

Provozovatel kompostárny je fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za kompostárnu v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Podle Stejskala město biodpad likviduje ve spolupráci se zemědělci z okolí. „Ti si ho od nás odeberou, dotřídí a uloží ve vlastní kompostárně. Město jim za to platí,“ upřesnil Stejskal, ale připustil, že radnice bude o kompostárně uvažovat, jestli se jim vyplatí. Ceny rostou a biodpadu je pořád víc.

Rozdávat do jednotlivých domácností popelnice na bioodpad ale radnice nechce. „Tím bychom jen otevřeli vrátka k dalším problémům. Obyvatelé Brodu by do popelnic házeli kde co. Nemuseli by mít vlastní kompost, ale nám by se likvidace prodražila. Zemědělcům, co odpad kompostují, bychom platili pořád víc,“ vysvětlil.

Jestli by se Brod rozhodl ke stavbě kompostárny, tak by ji podle Stejskala provozovaly technické služby. Kompost by si pak mohli zahrádkáři z Brodu vykupovat. Technické služby už dostaly úkol zvážit a spočítat, jestli by se kompostárna Brodu vyplatila.