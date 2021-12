Zvolený časový úsek zároveň dokládá, jak se pohlednice měnily v čase. Jejich zlatý věk skončil výstřely v Sarajevu, kdy v roce 1914 skončilo ono dlouhé 19. století, ona Belle Époque, jak je toto období často nazýváno. Pak se pohlednice, často stylizované do umělecky pojatých obrazů, stávaly čím dál obyčejnějšími.

Zima za oknem: Desetiletá Natálka pro vás nakreslila vánoční obrázek

S tím, jak skončila doba krinolín a cylindrů, skončila i doba jejich největší slávy. Pro nás, kteří žijeme více než sto let poté, co je jejich odesílatelé hodili do schránky, je však důležitý i jejich dokumentární rozměr. Rozměr přinášející svědectví o tom, jak vypadala města, v nichž nyní žijeme.