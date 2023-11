Je to zklamání. Starosta Břevnice na Havlíčkobrodsku Jiří Čejka považoval semafor na výjezdu od Břevnice na severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu za otázku bezpečnosti. „Probírali jsme to na obci a máme z budoucí dopravní situace obavy. Vozím děti do Brodu do školy a už teď máme problém na severovýchodní obchvat bezpečně vyjet. Problémy jsou hlavně zleva. Obávám se, že až otevřou jihovýchodní obchvat Brodu a doprava na silnici zhoustne, nedostaneme se na silnici skoro vůbec,“ řekl Deníku.