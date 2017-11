Tři mosty na Brodsku procházejí rekonstrukcí

Havlíčkobrodsko – Ještě několik týdnů se musejí obrnit trpělivostí řidiči projíždějící Havlíčkovým Brodem po ulici Mírová. Probíhá tady rekonstrukce mostu přes řeku Šlapanku. Práce mají skončit počátkem prosince. Stejně náročná je rekonstrukce mostu u Stříbrných Hor.

„Reálné práce na rekonstrukci mostu přes řeku Šlapanku začaly už letos 10. července, následně investor, Kraj Vysočina, staveniště předal firmě 25. června 2017, hotovo má být do 1. prosince 2017,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Jak následně vysvětlila, rekonstrukce mostu již byla nutná. „K opravám mostu přes Šlapanku bylo přistoupeno z důvodu nevyhovující diagnostiky,“ vysvětlila Svatošová. Most již současné dopravní zátěži s ohledem na svůj věk a značnou opotřebovanost, nevyhovoval.

Řidiči se tedy do počátku prosince musejí smířit s objížďkou, která vede po silnici mezi domy v lokalitě Vysočany, podjezdem u vlakového nádraží a částí průmyslové zóny v Havlíčkově Brodě.

Už se betonuje

„Je to tak trochu problém, zvlášť když ta silnice kudy objížďka vede, je úzká a potkáváte se tam často s autobusem. Ale nedá se nic dělat, jinudy to nejde, když jedete třeba od Bartoušova, to byste museli jet velkou oklikou přes Mírovku a Herlify, a to se nevyplatí,“ komentuje situaci řidič Josef Kubát z Havlíčkova Brodu.

„Aktuálně jsou osazeny všechny tři díly mostu, dále spřažené desky, hotová je betonáž,“ popsala Svatošová aktuální postup prací na mostě. Pokud jde o cenu, má kraj v současné době k dispozici cenu za celé dílo, což je rekonstrukce přilehlé Mírové ulice a mostu, ve výši 41,5 milionu korun včetně DPH.

Zhotovitelem díla je sdružení firem Firesta a Chládek a Tintěra. Rekonstrukce mostu přes Šlapanku není jediná, kterou Kraj vysočina v současné době financuje. „V současné době Kraj Vysočina opravuje na Havlíčkobrodsku už jen mosty ve Stříbrných Horách v hodnotě 14 milionů korun včetně DPH, hotovo bude do konce listopadu, tedy v termínu deklarovaném smlouvou,“ upřesnila Svatošová.

Konkrétně u Stříbrný Hor je podle technické dokumentace kraje z 13. ledna letošního roku je nutná přestavba hned dvou mostů a přilehlého úseku komunikace III/03818. Mosty převádějí silnici III/03818 přes mlýnský náhon a řeku Sázavu.

Vzhledem k celkovému špatnému stavebnímu stavu mostů bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci. Na základě diagnostiky mostů bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího mostu přes mlýnský náhon a rekonstrukci stávajícího mostu přes řeku Sázavu. Stavební práce si vyžádají i úpravu komunikace III/03818. Tato úprava proběhne v celkové délce 145 metrů. Stavba je rozdělena na tři části. Z důvodů rekonstrukcí musela být dlouhodobě uzavřena silnice mezi Stříbrnými Horami a Utínem.