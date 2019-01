Vysočina – Ve stejném termínu, kdy se před rokem konalo druhé kolo prezidentských voleb, půjdou lidé na třech místech Vysočiny opět volit i letos. Tentokrát zřejmě s poněkud jinou motivací, neboť v sobotu 26. ledna se v Bořetíně na Pelhřimovsku, ve Ždírci na Havlíčkobrodsku a ve Stříteži na Žďársku uskuteční volby komunální.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Přesněji řečeno v Bořetíně se bude jednat opakované hlasování do zastupitelstva obce. Ve Ždírci půjde o zcela nové volby, které úřady označují jako volby dodatečné.

V Bořetíně, který má podle posledního sčítání 106 obyvatel, se nové hlasování uskuteční z důvodu, že hlasování v řádném termínu na počátku loňského října zrušil kvůli vážným chybám soud. V obci kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů, ze stejných kandidátek a jmen budou vybírat voliči i tentokrát.

Opakované hlasování znamená, že se v obci nesestavují nové kandidátky, ale „pouze“ se zopakuje hlasování, sčítání hlasů a předání výsledků do systému Českého statistického úřadu. „Podle mých informací žádný z kandidátů, kteří kandidovali už loni v říjnu při řádných volbách do obecního zastupitelstva, nerezignoval, neodstoupil,“ informoval o aktuálních přípravách nového hlasování v Bořetíně tajemník Městského úřadu Kamenice nad Lipou Leoš Zhorný. Kamenický městský úřad pro organizaci voleb zastává funkci registračního úřadu a z toho titulu se na přípravách a zajištění voleb podílí.

Ve Ždírci, který má 144 obyvatel, a ve Stříteži, kde je trvale hlášeno k pobytu 104 lidí, se volby nekonaly, protože nebylo koho volit, neboť se pro účely komunálních voleb nezaregistroval potřebný počet kandidátů. Poté, co se v těchto obcích ujal dohledem nad chodem věcí veřejných správce dosazený státem, se situace přece jen zlepšila.

Termín pro registraci kandidátů pro lednové volby byl ve druhé polovině listopadu loňského roku. Ve Ždírci se pro dodatečné volby zaregistrovalo jedno sdružení nezávislých kandidátů a pak ještě jeden nezávislý kandidát na další kandidátní listině.

Ve Stříteži budou voliči vybírat pouze ze samostatných nezávislých kandidátů. Z jedenácti, kteří se zaregistrovali, získá pět s nejvyšším počtem hlasů místo v novém zastupitelstvu obce.

Přípravy lednových voleb následně pokračovaly podle harmonogramu, který připravilo Ministerstvo vnitra. Do konce prosince mělo být jasno o složení okrskových volebních komisí, do pátého ledna se mělo dojít k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí.

Tento úkol se sice neměl týkat nového hlasování v Bořetíně, kde zákon počítal se stejnou okrskovou komisí jako při volbách v řádném termínu, přesto i tam bylo nutno nové lidi do komise dodat. „Až na jednu členku původní komise všichni ostatní rezignovali, takže musela v Bořetíně vzniknout obměněná okrsková volební komise,“ uvedl k vývoji v Bořetíně při přípravě nového hlasování Leoš Zhorný.

Protože se navíc přímo v obci nikoho na uvolněná místa sehnat nepodařilo, zajistil další potřebné tři členy včetně zapisovatele kamenický registrační úřad z lidí bydlících v Kamenici nad Lipou. „V zajištění lidí do okrskové volební komise byl připraven pomoci i krajský úřad,“ doplnil informace Leoš Zhorný.

Po středě jsou v přípravách na lednové volby nejdál ve Stříteži, kde se právě 16. ledna uskutečnilo školení okrskové volební komise. „Ve Ždírci se školení okrskové volební komise uskuteční 21. ledna a v Bořetíně 23. ledna,“ upřesnila další termíny školení ředitelka jihlavské krajské správy Českého statistického úřadu Jitka Číhalová.

Statistiky pak bude čekat i sčítání výsledků. Protože se volby v Bořetíně, Ždírci a ve Stříteži budou konat jako jednodenní v sobotu 26. ledna od sedmi do 22 hodin, výsledky budou známy až hodně pozdě večer. „Jako v případě jiných voleb i u těchto lednových voleb převezme výsledky od okrskových volebních komisí na našich pracovištích a následně vložíme do systému. Na webu volby.cz by se měly tyto výsledky objevit do půlnoci,“ přiblížila další postup v souvislosti s nejbližšími lednovými volbami Jitka Číhalová.

Na zmíněné volby přímo v mostě jejich konání budou dohlížet pověřené obecní úřady. Pro volby ve Ždírci je takovým úřadem Městský úřad Havlíčkův Brod, pro volby ve Stříteži pak Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem, pro hlasování v Bořetíně už zmíněný Městský úřad v Kamenici nad Lipou.

Kontrolní funkci mají také krajský úřad a Policie České republiky. „Na průběh voleb budeme dohlížet v rámci běžného výkonu služby, aby nedošlo k jejich narušení,“ potvrdila policejní mluvčí Stanislava Miláčková. „Na kontrolu voleb pojedeme z krajského úřadu do všech tří obcí,“ doplnil vedoucí oddělení ostatních správních činností na Krajském úřadu Kraje Vysočina David Marek.

Dodatečné volby se o poslední lednové sobotě uskuteční v dalších šestnácti obcích, šest z nich se nachází ve Středočeském kraji. Nové hlasování se kromě Bořetína bude konat ještě v jednom okrsku na Kutnohorsku.

O necelé dva měsíce později se, přesně 16. března, se v 31 obcích v České republice uskuteční nové komunální volby. Ty se budou týkat mimo jiné i obce Tis na Havlíčkobrodsku. Tam se sice loni v říjnu volby uskutečnily a nové zastupitelstvo vzniklo, mezitím ale počet zastupitelů klesl pod pět, což je zákonné minimum.