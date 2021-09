Městys na opravu sochy získal dotaci. Socha pochází přibližně z první poloviny 18. století, je možné, že je i starší. To by podle starosty ale vyžadovalo hlubší badatelský průzkum. Datum na podstavci uvádí rok 1803.

Doslova září socha svatého Jana Nepomuckého ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Zub času se na ni podepsal, stejně jako počasí, proto si ji museli vzít do práce retaurátoři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.