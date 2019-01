Přibyslav – Více než dvě hodiny v zimě, mokru a sněhu putovali dům od domu v sobotu 5. ledna odpoledne malí tříkráloví koledníci na Přibyslavsku. Někde už na ně čekali, koledníky podarovali nějakou dobrotou, u jiných dveří zvonili marně. Ale tam, kde jim otevřeli, byli dárci štědří. Do zapečetěných kasiček padaly dokonce i pětistovky.

Kolem třetí hodiny odpoledne měli malí koledníčci už pořádně mokro v botách. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Skupina koledníčků ve složení Michalka Jaitnerová, Monika Kasalová a Eliška Doležalová pod vedením Johany Malé obcházeli přibyslavské náměstí a okolní ulice. Kolem třetí hodiny odpoledne už měli pořádně mokro v botách. „Já jsem chodila s koledníky už jako dítě,“ prozradila Johana malá.

Větší Eliška se vydala na tříkrálovou koledu už potřetí a maličkou Michalku přihlásili kamarádi. Ohřát se mohli koledníci ve skautské klubovně ve farním dvoře, kde na ně čekal teplý čaj a občerstvení. „Na Přibyslavsku je v oběhu 34 kasiček,“ informoval před začátkem sbírky místostarosta Přibyslavi Michael Omes. Koledníci s nimi obcházeli nejen v Přibyslavi, ale také všech místních částech, rovněž v obcích Stříbrné Hory, Olešenka nebo Modlíkov.

Podle organizátorů sbírky jsou lidé na Přibyslavsku velmi štědří. V některých obcích, jako je například Dolní Jablonná a Česká Jablonná se vede dokonce tichá soutěž, kdo dá do sbírky víc. Už několik let se v tomto farním obvodu vybere do kasiček kolem 200 tisíc korun, což je víc než ve všech okresních městech Havlíčkobrodska dohromady.

Není to jen tím, že na Přibyslavsku je vysoký počet věřících. „Tříkrálová sbírka je tradiční, průhledná, důvěryhodná. Na rozdíl od různých humanitárních sbírek putujících údajně až kamsi do Afriky bůhví komu. Víme, kdo ji pořádá, kam peníze půjdou, kdo je dostane,“ pochvalují si dárci.

Malí koledníčci i vedoucí skupinek se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce na Přibyslavsku zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty všechny přibyslavské ulice. Velmi vydatnou pomocí naší sbírky jsou přibyslavské skautské oddíly. Z části výtěžku sbírky byl před pěti lety pořízen nový automobil pro zajišťování charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku vybralo opět rekordně přes 200 tisíc,“ podotkl místostarosta Omes.