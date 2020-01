Po dvacáté se do ulic obcí na Havlíčkobrodsku a také Humpolecku vydají tři králové, dobrovolníci Oblastní charity Havlíčkův Brod, aby zajistili úspěšný průběh Tříkrálové sbírky v našem regionu. Bohužel přímo v okresním městě chybějí dobrovolníci.

Tříkrálová sbírka, ilustrační foto. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Nejvyšší počet dobrovolníků nám chybí přímo v Havlíčkově Brodě. Bohužel by se tak mohlo stát, že ačkoliv by lidé rádi u svého bytu nebo domu přivítali koledníky, nemusí k nim tři králové vůbec dorazit. Proto pokud víte o někom, kdo by si rád vyzkoušel dobrovolnickou práci a na jedno jediné dopoledne se proměnil ve třetího krále, dejte nám prosím vědět. Kasiček máme připravených dost a každá koruna pomáhá,“ vzkázala koordinátorka dobrovolníků Veronika Pavlasová z Oblastní charity Havlíčkův Brod, která je k zastižení na emailu dobrovolnik@charitahb.cz nebo na telefonu 731 604 743.