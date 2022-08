Zdroj: Deník/Pavel Podešva

Rytířský rychlokurz a klání je jednou z atrakcí na historickém jarmarku v Dalečíně. Koná se v neděli. Po okolí rozbořeného hradu se pohybují všechny tradiční středověké postavy. Támhle princezna, tady zbojník, loupežník, nájemný vrah, žoldák… „Nene, my už dnes končíme,“ mává skotskými barvami pomalovaný holohlavý muž s plnovousem. Zrovna sundává kilt.

Kromě válečníků se do Dalečína dostavují i tradiční středověcí obchodníci. Jedni prodávají makety zbraní, další ručně dělané nádobí. Do Dalečína si odskakují i modernější profese. Například prodejce domácího medu, pojízdné hračkářství či lidé nabízející náramky a řetízky.

Návštěvníci chodí a zboží s dumavým výrazem prohlíží. Noha na noze, hlava na hlavě. Vzduch stojí. Naopak pivo teče, poněvadž co by to bylo za dobový jarmark bez pořádné krčmy a tekutého zlata. Nepřekvapivě právě u výčepu je žíznivých hlav nejvíce. Berou si svůj tekutý chléb a vydávají se před pódium, kde vyhrává kapela největší české hitovky.

Je libo si zatančit?