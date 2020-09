Obyvatelům okolních domků vadí že jim střecha Domova zakryje výhled na Železné hory,což není při vší úctě rozumný argument. Vadí jim že radní v Chotěboři líčili Domov skoro jako malebnou chaloupku od Lady a místo toho se staví druhá americká dvojčata. Opozice, toužící po křeslech na radnici, větří tučnou kost a tepe stavbu kde se dá.

Nicméně některé argumenty jsou zajímavé. Opozice nazývá Koubek městským stříbrem. To v člověku, který Chotěboř nezná, budí dojem, že Koubek je cosi jako botanická zahrada Lednice, zelená oáza, která má být zastavěna, zničena, zplundrována, pro větší slávu chotěbořských radních. Jenže je to trochu jinak.

Člověk který do Chotěboře často jezdil, ale v Chotěboři nebydlí, není svázán s radnicí ani opozicí, zná Koubek jinak. Jako pláň porostlou starou trávou a křovím, kudy vedla sem tam cestička. Místo kde se venčili psi, takže o hromádky nebyla nouze, stejně jako o odpadky. Takže pokud je toto městské stříbro, pak je to stříbro pořádně zašlé o které se nikdo léta nestara. Takže postavit tam něco užitečného není na škodu.

Samozřejmě jestli radní v Chotěboři slibují něco, co neplní, je to špatně. Nicméně, při sporech o stavbu tak potřebného Domova by měl na obou stranách znít hlavně rozum, ne zášť a emoce. Jinak se obyvatelům v novém Domově bude špatně žít.