O situaci v havlíčkobrodské restauraci informoval portál Potraviny na pranýři, z webu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. K události došlo v úterý. „Při kontrole jsme zjistili výskyt trusu hlodavců a výskyt mrtvých hlodavců. Uzavřena byla pouze část provozovny, a to dva sklady. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ informoval mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Nedostatky musí provozovatel odstranit.

Brod má nový rozpočet: stará radnice dostane miliony, šetřit chtějí na energiích

K pravidelným návštěvníkům restaurace Kozlovna patří Martin Tecl z Havlíčkova Brodu. „Já sem chodím rád a jsem tady spokojený. Občas sem zajdu i na pivo. Nevím, že by tady bylo něco v nepořádku. Myslím, že jinde v takových rychlých občerstveních a bistrech je to horší, ale tam asi moc kontrol nejde,“ poznamenal.

Ladislav Prokop z Havlíčkova Brodu pracuje v pohostinství. Jak zdůraznil, podobné situace by nastat neměly, ale občas tomu nejde zabránit. „Trusy od myší, nebo mrtvá myš se někde v hospodě ve skladu najít může. Je to hlavně v zimě. Myši hledají teplo a stahují se za ním. Mám zkušenost z domova. Když začne zima, musím dávat na půdu a do sklepa pasti,“ vysvětlil Prokop.