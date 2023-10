/FOTO, VIDEO/ Československá rocková legenda letos slaví čtyřicetiny. Oheň, pára, nadupané kytary a ostré bicí: Tublatanka v rámci svého turné předvedla v Havlíčkově Brodě velkolepou show.

Ve videorozhovoru pro Deník mimo jiné zaznělo, kde jsou nejlepší rockové fanynky a co občas dělají, jak vznikal nový album Uprostred chaosu, nebo jak se hit Pravda vítězí podařilo i navzdory cenzuře propašovat na desku z roku 1988. | Video: Miloš Novák

Nabitý sál Kulturního domu Ostrov vytvořil takřka elektrizující atmosféru a většinu skladeb odzpívalo publikum s kapelou. Dokonale je naladil už předskokan, Argema.

Video: Tublatanka pro Deník - dívky jsou krásné na Slovensku, v Česku i v Anglii.

„Od dědy jsem dostal úplně první desku Tublatanky v roce 1985 jako třináctiletý. I když je mám od té doby rád a pořád je poslouchám, nikdy jsem na jejich koncertu nebyl. Až teď. A to mi je padesát,“ směje se dlouholetý fanda muzikantů ze Slovenska Martin z Pelhřimova.

Tublatanka vždy byla známá i tím, že komentovala politické i společenské dění. Ať už v písních, nebo svým postojem při zlomových událostech roku 1989. Tehdy totiž jako první zapůjčila svou aparaturu na ozvučení Něžné revoluce. A to ještě v čase, kdy za to muzikanti klidně mohli jít sedět.

Video: Dostat písničku Pravda víťazí na desku bylo to těžké.

A chladný nezůstal frontman Maťo Ďurinda ani v sobotu večer. „Moc mě trápí, že jsou v současnosti ve světě dvě války. Je to hrozné. Možná by jenom stačilo, kdybychom opravdu začali být lidmi a používat mozek. Protože na životech všech záleží,“ tím zároveň odkázal na jejich song z nového alba Uprostred chaosu. A jeho slova pak ještě podpořila klasická protiválečná píseň Skúsime to cez vesmír.

Téměř dvouhodinový koncert nabídl pecky z debutové desky jako O nás, Dajte mi na to liek nebo Šlabikár, nechyběly notoricky známé Dnes, Matka, Žeravé znamenie osudu a kapela zahrála i kousky z nového alba Na životoch všetkých záleží nebo Dobrí priatelia. Večer zakončila ikonická Pravda víťazí.

Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser se v Havlíčkově Brodě ukázali v té nejlepší kondici a zavzpomínali tak na staré dobré časy.