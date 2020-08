Podobně pak přistupují k dovolené na Vysočině i mnozí další – berou kraj jako tranzitní, kde se příliš nezdrží. Zajdou do jihlavské zoo, navštíví nějakou restauraci a zase jedou. Trávení času v přírodě a poznávání památek, na které Vysočina láká nejvíce, jsou spíše krátkodobější aktivity.

Průměrný počet přenocování 1 hosta v první pololetí 2020:



ČR 2,8

Praha 2,3

Středočeský kraj 2,4

Jihočeský kraj 2,8

Plzeňský kraj 2,5

Karlovarský kraj 4,4

Ústecký kraj 2,9

Liberecký kraj 3,3

Královéhradecký kraj 3,7

Pardubický kraj 2,8

Vysočina 2,3

Jihomoravský kraj 2,0

Olomoucký kraj 3,3

Zlínský kraj 3,0

Moravskoslezský kraj 3,0



Zdroj: ČSÚ

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta od letošního ledna do června činil v Kraji Vysočina 2,3 dne, informovala jihlavská pobočka Českého statistického úřadu. I když to v každém měsíci bylo více než loni stejnou dobou, pořád je to oproti jiným krajům málo. O prázdninách se průměr sice vždy dostává nad tři noci, v říjnu a listopadu naopak klesá pod dvě noci na osobu.

Hejtmanství ale při tvorbě podmínek slevových voucherů reagovalo na průměrná čísla za celý rok. Ta hovoří o ani ne dvou a půl nocích strávených v ubytovacích zařízeních na Vysočině.

Proto radní stanovili, že tisícovku získá každý nad patnáct let, kdo v kraji přespí tři a více nocí a zažádá si o voucher. Další podmínkou pak bylo, že ubytovací zařízení musí být zaregistrované.

Od třináctého července už turisté vyčerpali zhruba třetinu z vyhrazených deseti milionů korun. „Počet ubytovatelů, kteří se zapojily, je přes stovku. Budeme velice rádi, pokud tento krajský příspěvek zatraktivní pobyt na Vysočině i v podzimních měsících,“ řekla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu. Pokud nebudou peníze vyčerpány dříve, bude možné získat voucher až do konce října.

Rekordní návštěvy

Hoteliéři přitom turisty potřebují, aby co nejvíce zmírnili ztráty z prvního pololetí. Tehdy zaznamenali statistici na Vysočině více než poloviční propad počtu hostů. Bylo jich sto dvacet tisíc, téměř jedenáct procent z toho ze zahraničí. Vysočina přitom není pro turisty z ciziny příliš atraktivní.

„Počet zahraničních hostů je tradičně ze všech krajů druhý nejnižší,“ potvrdil Vlastislav Valda z jihlavské pobočky Českého statistického úřadu.

Pozitivní zprávy však před pár dny přišly z hradů Roštejn a Kámen nebo ze zámku v Třebíči. Tam všude mluví o rekordním počtu turistů v letošním roce. Návštěvnosti pomohlo také deštivé červencové počasí a snížené vstupné, v rámci dvaceti let Kraje Vysočina je to pouhá dvacka. „V porovnání s předchozíma dvěma sezonami je nárůst návštěvnosti v průměru téměř dvojnásobný,“ uzavřela Fischerová.