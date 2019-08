Sobíňov – V pořadí už 25. jubilejní ročník turistického pochodu Léto v Železných horách se konal v sobotu 3. srpna v Sobíňově na Havlíčkobrodsku. Jedná se o turistickou akci s výborným renomé, které se účastní každoročně stovky lidí z různých koutů Vysočiny. Někteří příznivci pěší chůze sem neváhají přijet třeba až z druhého konce republiky.

NA TRASE ČTVRT STOLETÍ. Tradice turistických pochodů v Sobíňově trvá úžasných 25 let. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni a archiv obce Sobíňov

Zakladatelem této sobíňovské tradice je Jaroslav Jonák, který nedávno obdržel od Klubu českých turistů v Havlíčkově Brodě čestné uznání za svůj celoživotní přínos pro turistiku. Akci Léto v Železných horách považuje Jaroslav Jonák obrazně řečeno za svoje dítě a může na něj být náležitě pyšný. „Utíká to strašně rychle. Samozřejmě mám radost, že náš nápad tak dlouho vydržel, kdybych říkal ne, tak to bych lhal. Možná je to důvod k oslavě, ale žádnou zatím neplánujeme. To uskutečníme až na 30. výročí pochodu, za pět let,,“ prozradil Jaroslav Jonák.