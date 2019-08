Světlá nad Sázavou - Cestami Jaroslava Haška. Tak se jmenuje dálkový pochod a cykloturistická jízda, jejichž 38. ročník pořádá v sobotu 31. srpna Klub českých turistů Bohemia Světlá nad Sázavou.

Prezence, start a cíl je v základní škole v Lánecké ulici ve Světlé nad Sázavou. Start na pěší trasy v délce 50 a 30 kilometrů je od 6.00 do 8.00 hodin, na trasy 20 a 10 kilometrů od 7.00 do 10.00 hodin a na cyklotrasy od 8.00 do 11.00 hodin.