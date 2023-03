Nové expozice dostaly podobu rodových šlechtických muzeí. Má to svůj důvod – zaměřují se totiž na historii zámku a jejich aristokratické majitele. „A to s důrazem na poslední vlastníky Podstatské z Lichtensteina a nejvýznamnějšího vlastníka Zachariáše z Hradce a jeho rodinu. Zaměříme se na stavební vývoj zámku a města včetně historie jednotlivých domů na náměstí, historické sbírky přírodnin a ptactva, správu panství, myslivost a pytláctví,“ doplnila Slabová s tím, že pro návštěvníky bude jistě zajímavá i část zobrazující různé restaurátorské postupy.

VIDEO: Virtuální prohlídka Třebíče. Prohlédněte si památky Unesco z tepla domova

Ze zámku lze v Telči zamířit do Špitální ulice, kde má svou pobočku Muzeum Vysočiny Jihlava. To zde nově zřídilo unikátní expozici s názvem Křehká krása rašelinišť. „Muzeí zaměřených na rašeliniště je v republice jen několik, přičemž na Vysočině je to naše jediné. Každé má svá specifika podle toho, v jaké oblasti se nachází. Patří k nejcennějším biotopům nejen Telčska, ale celé Českomoravské vrchoviny. Veřejnost o nich však bohužel nemá příliš velké ponětí, a to jsme chtěli změnit,“ vysvětlila Klára Bezděčková z Muzea Vysočiny Jihlava.

Které vybrané památky na Vysočině se otevřou s novou turistickou sezonou:

Hrad Kámen – Otevírá o víkendu 1. a 2. dubna, prohlídky expozic budou tento víkend za poloviční vstupné.

Hrad Roštejn, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru n. S., Státní hrad Lipnice n. S. – Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Státní zámek Náměšť nad Oslavou.

Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, že na Telčsku žijí populace několika velmi významných druhů organismů, které se zde dochovaly z poslední doby ledové. Toto neobvyklé muzeum se slavnostně otevře ve středu 5. dubna, na neděli 23. dubna je naplánovaný den otevřených dveří.

Telč je zapsaná v seznamu UNESCO a spolu s ní i Žďár nad Sázavou a Třebíč. Třebíčská bazilika svatého Prokopa či Zadní synagoga bývají otevřené celoročně. Pro nadcházející turistickou sezonu se ale vždy 1. května zpřístupňují menší památky. Mezi ně patří třeba městská věž, rozhledna na Kostelíčku či větrný mlýn. „Nově budeme mít pro skupiny od pěti osob připravený turistický okruh okolo Karlova náměstí. Zájemci se dozvědí o historii náměstí, ale i o jeho nedávné velké rekonstrukci a také o nejvýznamnějších zdejších domech. Zatím je potřeba, aby se lidé hlásili aspoň pět dnů dopředu. Podle zájmu uvidíme, zda prohlídku nějak neupravíme,“ informovala ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Nikola Černá.

Svou jubilejní padesátou sezonu začne 1. dubna hrad Kámen. Ten se měl letos pro turisty kvůli opravám uzavřít, vše se ale posunulo. „A tak se můžete těšit na všechny tři okruhy – Expozici bydlení, Muzeum jednostopých vozidel a kapli Panny Marie Bolestné. Na hradě se ten den také objeví rytíř Václav, který přítomným návštěvníkům předvede své zbraně a zbroj. Odvážlivci si vše mohou i vyzkoušet,“ uvedl Ondřej Hájek z Muzea Vysočiny Pelhřimov, pod které Kámen spadá.