Takové poznatky zatím shromáždila Mirka Pajerová z ledečského informačního centra přímo na Husově náměstí. „Ale zdůrazňuji, že v informačním centru nepracuji zas tak dlouho a ve městě jsem nějakou dobu nebyla,“ dodala.

Podle jejích zkušeností jezdí na Ledečsko hlavně lidé, kteří si město a okolní krajinu zamilovali. „Láká je sem hlavně hrad, Stvořidla, pověstná Foglarova zátoka,“ upřesnila Pajerová. Cizinec se objevil snad jen jeden, což je podle Pajerové zřejmě vlivem omezení při cestování za hranice.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkÚbytek návštěvníků potvrdil i Tomáš Čihák z organizace Vysočina Tourism. „Moc spokojeni nejsme. Turistů na Vysočinu jezdí méně. Především to jsou Češi a jsou asi hodně opatrní kvůli covidu. Podstatně víc jich jezdí jen do přírody na výlety. Zájem o návštěvy památek a ubytování klesl,“ dodal.

Pokles zájmu turistů o ubytování v dříve hojně navštěvovaném regionu Ledečsko Světelsko zjistila i Jana Dobrá z Penzionu 104. „Ubytovaných lidí máme méně. Turisté jezdí spíš na krátké návštěvy a posedí v kavárně,“ poznamenala.

Petra Machálková z ledečské kavárny Kovárna si spíš než počtu turistů všímá jejich chování. „Zjišťuji, že naši zákazníci jsou mnohem slušnější než dřív. Asi jsou pokornější kvůli covidu. Ale pravda je, že k nám chodí jen domácí. Je vidět, že se Češi drží doma a cizina nejezdí,“ konstatovala.

Ledeč a jeho okolí se ale stává podle zkušeností informačního centra stále zajímavějším hlavně pro cyklisty, vodáky a milovníky přírody. To potvrdil i starosta Ledče Zdeněk Tůma. „Podle mých informací jezdí na Ledečsko teď lidé hlavně na vodu a do kempu Stvořidla. Ten je prý plný. Lidi láká hlavně příroda,“ poznamenal.

Infocentrum pro návštěvníky zpracovalo podrobné brožury s tipy na výlety. „Upozorňujeme na další zajímavosti v okolí. Sklárnu Tasice, tam turisté jezdí hlavně kvůli filmu Jakub sklář. Dále záchrannou stanici v Pavlově, Číhošť s hrobem kněze Toufara. Díle Vilémovice s historickým tisem nebo kopec Melechov,“ vyjmenovala Mirka Pajerová.