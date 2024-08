Obří srub nebo středověká zemanská tvrz. Kolem zahrady dřevěné palisády, strážní hláska, jezírko s lekníny, dvě věžičky na střeše. Všechno z nádherného pevného dřeva, tak pevného jak by měla být rodinná soudržnost.

„Jako kluk jsem četl knihy Karla Maye. Chtěl jsem odjet do Kanady a žít ve srubu. Jenže to bylo před rokem 1989. Jet do Kanady jen tak nešlo. Když jsem přišel z vojny a oženil se, přišla sametová revoluce. To bych už mohl do Kanady odjet, ale už mě to tak nelákalo. Tak jsem se rozhodl, že si ten srub, po kterém jsem toužil, postavím doma,“ říká majitel originální stavby, kde žije s celou rodinou.