Ceny zvířat a ptáků v obchodě zatím nestoupnou. „Jestli ano, tak ne jen z naší vlastní vůle. Zvířata a rybičky nám posílají dodavatelé. Ti se samozřejmě o exotické druhy musejí před prodejem postarat. Takže jestli zvednou ceny oni, musíme na to reagovat,“ poznamenala Kodytková.

Se zvířaty, nejen exotickými, na Vysočině obchoduje například Jiří Plaček z Jihlavy. „Leguánovi nevysvětlíte, že si má vzít svetr, protože mu v teráriu nebudete topit. Prostě vám uhyne,“ na rovinu řekl Plaček. Jak dodal, obchodníkům s exoty minimálně dvojnásobně narostly náklady, různé zoo koutky jsou na tom ještě hůř. Zvlášť když chovatelé mají zvíře doma v bytě, protože potřebuje zvláštní péči. „Nejde jen o ceny energií, rostou i ceny potravy. Například krmný hmyz - cvrčci nebo sarančata. Ty musíte také někde chovat, držet je v teple živé, nebo vám zajdou a máte po krmení,“ vysvětlil Plaček složitost péče o exotické druhy.

Podle jeho slov narostly ceny i docela obyčejného krmení. Například litr otrub přijde dneska na víc než deset korun, nedávno stál polovinu. S vyššími náklady samozřejmě rostou i ceny směrem k odběratelům exotických druhů. „Jsem obchodník. Jestli mě má prodej zvířat uživit, logicky musím zvednout taxu,“ dodal Plaček. Například exotická, u chovatelů oblíbená, agama vousatá, malý ještěr, potřebuje podle odborníka v teráriu třicet stupňů. Krmit ji musíte denně jen živými cvrčky, šváby nebo sarančaty. A to není levné. Pouhých padesát kusů argentinských švábů stojí skoro dvě stovky. Tři sta kusů sarančat až osm stovek.

Vysoká pořizovací cena a náročná péče odradily například Petra Schustera z Havlíčkova Brodu od nákupu leguána. „Měl to být dárek pro syna. Moc ho chtěl, ale to zvíře stojí dneska už pět tisíc a když jsem si spočítal, co bude stát péče, tak jsem řekl, že zatím ne," povzdechl si.

Dotaz, jak ceny energií a krmení dopadají na chovatele a prodejce exotických zvířat, zvedl ze židle Pavla Kadlece, pořadatele trhů a výstav na Vysočině zaměřených právě na exotické druhy. „Jak mě to škodí? Hodně. Já nemám čas a už ani chuť se na tohle téma bavit. Musím se hodně snažit, abych se uživil,“ reagoval obchodník.