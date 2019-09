„Tématika duševního zdraví je v naší společnosti stále na okraji zájmu společnosti. Akce, které v rámci Týdnů pro duševní zdraví ve FOKUSu Vysočina pořádáme, by ji měly lidem přiblížit. Chceme tak na ni nejen upozorňovat, ale i bořit některé mýty a předsudky, případně ukázat veřejnosti i naši činnost,“ uvedla Michaela Urbánková, která ve FOKUSu působí jako odborný garant služeb.

Hned první školní den, v pondělí 2. září proběhne na pelhřimovském náměstí velký festival, nazvaný stylově - Na vlastní duši. „Pro návštěvníky bude už od deseti hodin dopoledne připraveno několik workshopů. Vyzkoušet si mohou například Psychomat na Budku, Jógu smíchu, Zeď bláznovství nebo třeba Mozkovou posilovnu. Na pódiu vystoupí také skvělí hudební hosté jako Jakub Děkan se svojí kapelou, písničkář Pokáč nebo skupina Lake Malawi, která letos v Tel – Avivu reprezentovala Českou republiku v hudební soutěži Eurovision Song Contest," informovala Urbánková.

Bohatý program Týdnů duševního zdraví pokračuje v Havlíčkově Brodě dne 12. září v 16 hodin na Havlíčkově náměstí. Den pro duševní zdraví s podtitulem Co dělat KDYŽ NEJDE JÍT DÁL, se zaměří na prevenci sebevražd, který je pro letošní rok také tématem Světového dne duševní zdraví. „Chceme mluvit o tématu, které je často tabuizováno. Čekají Vás zajímavé rozhovory s lidmi, kteří se ve své práci potkávají se sebevraždami. Poradí nám, jak mluvit s člověkem, který chce spáchat sebevraždu nebo o tom uvažuje, co dělat, jak pomoci,“ prozradila vedoucí havlíčkobrodského střediska FOKUSu Vysočina Eva Teclová. V 17 hodin zahraje uskupení tří kapel, které se rozhodlo svou hudbou pomáhat - Show Your Help. Od 19 hodin vystoupí vynikající kapela Jananas.

Hned tři akce pro širokou veřejnost lze navštívit v Chotěboři. V úterý 17. září v prostorách FOKUSu Vysočina v ulici Na Valech, kde od 14 hodin proběhne zahájení zdejších Týdnů pro duševní zdraví výstavou obrazů, koncertem skupiny BeneBend, workshopy a prohlídkou nově budované Terapeutické zahrady.

„V pondělí 23. září si návštěvníci v knihovně Ignáta Herrmanna od 17 hodin mohou poslechnout besedu s divadelní a filmovou herečkou Sabinou Královou. Ta má vlastní zkušenost s duševním onemocněním, konkrétně s depresemi a panickými ataky, léčila se se závislostí na alkoholu. V knihovně Ignáta Herrmanna pak budou ještě 7. října v 17 hodin připraveny Zvukové lázně – relaxační a meditační workshop," doplnila Teclová.

Závěr akce Týdnů pro duševní zdraví patří Léčivému divadlu Gabriely Filippi která přijede v pondělí 16. zří do Multifunčního centra v Hlinsku, kde v 19 hodin vystoupí se svým představením Anastasia. Ve světově známém příběhu lásky vystoupí společně s hercem Mario Kubcem.

V rámci Týdnu pro duševní zdraví se hlinecký FOKUS Vysočina představí 24. září na akci Tady neziskovky – Vítejte! Na ni se pravidelně scházejí neziskové společnosti z regionu, aby veřejnosti představily svoji činnost.