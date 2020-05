Havlíčkobrodští kriminalisté od minulého týdne hledají zloděje, kteří mají na svědomí útok na bezobslužnou čerpací stanici ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. V noci ze středy na čtvrtek se vloupali do automatu na peníze. Kromě toho, že si odnesli několik tisíc korun, způsobili majiteli další škodu na samotném zařízení.

„Dosud neznámý pachatel odcizil trezor se zhruba pětadvaceti tisíci korunami. Kriminalisté případ vyšetřují jako krádež a poškození cizí věci,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Miláčková a dodala, že viníkovi či viníkům za to hrozí přísnější až osmiletý trest, protože se to stalo v době vyhlášeného nouzového stavu. Ten na území republiky trvá už od 12. března a skončit by měl v polovině května.

Podle policie to byl na Vysočině v tu dobu jediný podobný případ.

Událost se stala v době, kdy na čerpací stanici není fyzická obsluha. Řidiči tak natankují i v noci, ale k placení musí použít automat. Do něj se zloděj dostal přes boční dvířka. Po jejich vypáčení už pak pro něj nebyl problém z něj vyndat schránku s bankovkami. Čerpací stanice je pod dohledem kamer. Záznamy vyhodnocuje policie. Zda jim k něčemu budou, se teprve ukáže.

Podle majitele benzínky je to ale spíše nepravděpodobné. „Zloději jsou většinou maskovaní. Problém je, že škoda na zařízení je ve většině případů mnohem vyšší, než kolik si odnesou peněz. Může to být i 130 tisíc korun, záleží jak moc je stroj poškozený,“ podotkl ředitel Agrostroje Domažlice Ivan Húšťava.

Společnost provozuje síť asi šestnácti čerpacích stanic po celé zemi už skoro dvacet let. Na mnohých z nich jsou podobné platební automaty už řadu let. „Osmnáct let byl klid. Za poslední dva roky jsme museli řešit už asi šest podobných útoků,“ upozornil Húšťava.

Přestože se výrobce snaží schránky na peníze zdokonalovat a zpevňovat, velký význam to nemá. „Paradoxně čím pevnější automaty jsou, tím větší škodu zloději nadělají. Konkrétně ve Vilémově uvažujeme o tom, že automat celý zazdíme,“ doplnil Húšťava.

Čerpací stanice stojí na okraji Vilémova u silnice ve směru na Chotěboř v těsném sousedství zemědělské společnosti, která před dvěma lety také zažila nájezd zlodějů. Ti se do hlavní budovy s kancelářemi vloupali přes střechu. Navíc za sebou zanechali pořádnou spoušť, když se jim podařilo poškodit hned tři trezory. Tehdy to vypadalo na předem připravenou akci. Jakmile se totiž dostali dovnitř, odstavili z provozu kamery. Poté prohledali kanceláře a pustili se do trezorů. Použili na to elektrickou rozbrušovačku. Vloupáním si měli zloději přijít na zhruba šedesát tisíc korun. Na vše přišli zaměstnanci družstva až ráno. Policie po zlodějích dodnes marně pátrá.

„Tento případ zatím nebyl objasněn,“ konstatovala policejní mluvčí Miláčková.