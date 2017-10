U České koruny si labužníci znovu přijdou na své

Lipnice nad Sázavou – Rok se s rokem sešel a v hostinci U České koruny v Lipnici nad Sázavou opět vrcholí přípravy na tradiční a vyhlášené husí hody.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Srstková

Milovníci dobrého jídla a pití se tak mají znovu na co těšit. I letos si dá majitel hostince a současně i šéfkuchař Martin Hašek, pravnuk světoznámého spisovatele Jaroslava Haška, více než záležet a pro hosty připraví celou řadu chutných pokrmů z husího masa. Husí hody se U České koruny konají od čtvrtka 2. Až do neděle 5. listopadu a posléze i další týden ve dnech od 9. až 12. listopadu.

„V jídelním lístku nechybí samozřejmě předkrm, jímž letos bude husí paštika s brusinkovou omáčkou a opečenou bagetkou, ani typické polévky – pravý husí kaldon s droby a knedlíčky, nebo vývar s domácími nudlemi a kousky husího masa," říká Martin Hašek. Nabídce hlavních chodů vévodí podle jeho slov osvědčená klasika, jíž budou husí stehna pečená po staročesku na černém pivě, s lokšemi plněnými zelím a škvarky. „Hostům ale nabídneme třeba i husí stehno s bramborovou kaší, červeným zelím a dýňovým pyré, oblíbenou Lipnickou roládu se šťouchaným bramborem, či dlouho tažené prsíčko s omáčkou z výpeku, kořenové zeleniny a portského vína, podávané s bramborovým pyré. Novinkou pak bude husí prso opékané na grilu do růžova s hříbkovou omáčkou a bramborovo- lanýžovými nočky," vybírá z lákavé nabídky Hašek.

Jednotlivé porce husího masa budou U České koruny upraveny osvědčeným pomalým a několik hodin trvajícím konfitováním. „Maso je pak velice křehké, měkké a jde lehce od kosti," vysvětluje Hašek. Všechny pokrmy připraví z hus nakoupených ve volných a ekologických chovech. „Husy jsou opravdu velké, pětikilové, a podle toho budou vypadat i porce. Nikdo se nemusí obávat, že by se u nás dosyta nenajedl. Vždyť každá porce bude mít kolem půl kila. A pokud by se přesto někdo takový našel, může si u nás dát i nějakou tu sladkou tečku. Třeba v podobě domácí ořechové zmrzliny s restovanou bramborovou placičkou ve skořicovém cukru a šlehačkou," směje se Hašek.

A protože je husí pečeni a další dobroty potřeba zapít dobrým douškem, je hostinec dobře zásoben nejen vlastním Haškovým dvanáctistupňovým nefiltrovaným světlým ležákem, ale také svatomartinskými víny z letošní úrody.

„Jsem rád, že naše husí hody lidé stále více vyhledávají. Těší mě i to, že jsou s přípravou našich jídel spokojeni. To se potvrdilo nejen loňskou hojnou návštěvou, ale také řadou pozitivních ohlasů, které jsme zaznamenali. Hostům bych ale přece jen doporučil, aby si místa u nás raději rezervovali dopředu. A to nejlépe telefonicky na čísle 569 486 126," říká Hašek.