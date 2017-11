U Sázavy studenti vidí letní kino nebo obří chobotnici

Světlá nad Sázavou – Letní kino, sítě pro odpočinek, vodní hřiště ve tvaru České republiky nebo chobotnice jako skluzavka, i tak si studenti Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou představují prostranství u řeky Sázavy za místním zimním stadionem. Úpravy prostoru studenti navrhli v rámci svých klauzurních a maturitních prací.

Světelská radnice se zdejší akademií navázala spolupráci již několikrát. Vzešla z ní například socha čerta ve světelském parku, která je dílem absolventa školy Nicolase Vrány.



„Budoucím architektům jsme tentokrát jako téma maturitní práce zadali prostor za zimním stadionem, který je v současné době v neutěšeném stavu. Měli jsme jedinou podmínku. Aby v návrhu figurovala půjčovna loděk, kterou bychom tu chtěli provozovat. Všechny návrhy jsou zajímavé a rozhodně inspirující,“ uvedl místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Hnik.

Návrhy si lidé mohou celý týden prohlížet v prostorách světelského městského úřadu, kde jsou vystaveny i s podrobným popisem.



„Jeden exponát nás zaujal nejvíce. Je nejjednodušší na pohled, materiálně a nejlacinější provedením. Je v něm zakomponována půjčovna loděk, molo, schodiště ze dřeva, prostor na opalování i promítací plátno, takže by tu mohlo být letní kino. Je to nenáročné a mohli bychom na tom klidně začít hned pracovat,“ prozradil Josef Hnik.



Mimo navržené úpravy by se mu tu líbilo vytvořit i přístřešek pro lidi při nepříznivém počasí a pódium pro pořádání kulturních akcí. „U té řeky by to bylo krásné. S tímhle návrhem bychom chtěli určitě pracovat,“ doplnil světelský místostarosta. Návrh je dílem studentky Kristýny Kryštůfkové pod vedením pedagoga Marka Škubala.



Bez zajímavosti rozhodně nejsou ani ostatní návrhy. Figurují v nich sítě pro odpočinek, zavěšené mezi stromy, herní prvky, jako je vodní hřiště ve tvaru České republiky s Labem, Vltavou a Sázavou, oblázkové hřiště s klouzačkou nebo kamenný betonový objekt ve tvaru ryby uprostřed svahu, který by sloužil zejména pro děti.



„Zaujal nás i netradiční návrh s chobotnicí, jejíž chapadla slouží různým atrakcím. Dvě jako skluzavka, jiné jako Kneippův chodník pro masáž nohou. Nahoru se dá vylézt dvěma způsoby. Po kamení, nebo po dřevě. To bychom mohli také nějakým způsobem využít. Například v prostoru u bývalého bazénu, které město kupuje,“ popisuje vynalézavé návrhy světelský místostarosta.



V minulosti studenti světelské akademie navrhovali i úpravy okolí kostela nebo promenády na Pěšinkách. „Spolupráci s městem jsme si velmi oblíbili z mnoha důvodů, jako je vytipování míst potřebných k řešení, komentáře a požadavky ze strany obce, zpětná vazba a podobně,“ uvedla Lada Slavíčková z Ateliéru designu interiéru - bytový architekt.



Další vystavované práce se zabývaly řešením prostoru autobusové zastávky na ulici Komenského, poblíž základní školy. „Na autobus tu pravidelně čeká hodně dětí, takže mě napadlo jim ten prostor nějak zatraktivnit. Mohly by sem ale chodit třeba i maminky s kočárky,“ doplnil Josef Hnik.

Výstava prací je ve Světlé k vidění do 4. listopadu. Prohlédnout si je můžete i na tomto odkazu: www.youtube.com/watch?v=RlOl9nmheW0&feature=youtu.be