Havlíčkobrodsko – Výsledky voleb na Havlíčkobrodsku v podstatě kopírovaly výsledky celorepublikové. Účast voličů byla poměrně vysoká, ve většině města obcí zvítězilo hnutí ANO. Ovšem našly se i výjimky.

V Žižkově Poli o eurovolby velký zájem nebyl. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Přes 28 procent. Taková byla účast voličů v hlasování do Evropského parlamentu v Přibyslavi. Už o víkendu to předpovídaly zkušenosti volební komise. Například do volebního okrsku číslo tři přišlo 17 procent voličů už v pátek. V sobotu přicházeli další. V obci Heřmanice v regionu Podoubraví přišlo volit dokonce přes 60 procent lidí. Jasně zvítězilo ANO.