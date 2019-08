Ledeč nad Sázavou /FOTO, VIDEO/ – Na letním stadionu v Ledči nad Sázavou startoval v sobotu 24. srpna jubilejní desátý ročník Melechovského okruhu. Letos se ale závodníci na Melechov nepodívali.

Celý název závodu zní Melechovský okruh a sraz československých a východoněmeckých motocyklů s podtitulem válka gangů. „Je to strašně složitý název, ale my jsme chtěli ten náš závod něčím zatraktivnit,“ pověděl organizátor akce Petr Soukup s tím, že sraz motorkářů byl od čtvrtka až do neděle.