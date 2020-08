Co na ta opatření na školách říkáte?

My jsme si v tomto režimu vyzkoušeli už pár týdnů v červnu, takže si myslím, že to pro nás zas takový šok nebude. Naopak jsem ráda, že se nenaplnily naše obavy o tom, že budeme muset znovu najet na distanční výuku.

Nemáte strach, že se studenti budou ztrácet v tom, kdy roušky nosit a kdy ne?

Neřekla bych, že s tím budou mít nějaký problém. Kolikrát musí pochopit těžší věci. Spíš mám ale strach z jejich morálky a z toho, že nebudou chtít tato opatření dodržovat.

Budete je nějak hlídat?

Ještě nevím, jestli za případné nenošení roušek budou nějaké postihy, nebo studenty budeme jen napomínat. Poradu máme až za týden a záleží, co nám řekne pak ředitel. Předpokládám, že škola nakoupí i nějaké rezervní roušky, kdyby náhodou někdo zapomněl.

Jedním z problémů, který učitelé často zmiňují, je střídání studentů ve třídách. Jak to budete řešit?

Je pravda, že v červnu jsme se učili jen v kmenových učebnách. Ale to bylo něco jiného. Teď máme najet na normální systém výuky, takže si myslím, že budou muset pendlovat. Vůbec nevím, jak to budeme řešit, ale třeba se to do té doby ještě trochu změní.

A co výuka? Nebudete mít problém dohnat vše, co jste během jara zameškali?

Musím přiznat, že trochu ve skluzu jsme. Vím, že nejsou v úplně dobré kondici a že řada z nich doma nepracovala tak pilně jako ve škole. Na dálku se těžko vyučuje, protože člověk nemá potřebnou motivaci. Nicméně počítám s tím, že to ze začátku nepůjde úplně hladce, a jsem smířená, že zhruba měsíc budeme dohánět látku z loňského školního roku.

Takže na ně budete hodnější?

Já jsem pořád hodná. (smích) Teď ale musím být naopak přísnější, aby pochopili, že musí „zamakat“. Myslím si ale, že s tím nebudou mít problém. Přeci jsou na gymplu a na vyšší nároky jsou zvyklí.