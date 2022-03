Vše pod jednou střechou. Až do Havlíčkova Brodu nebo do Hlinska už nebudou muset jezdit žáci Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště v Chotěboři. Budovu školy na Senftově ulici čeká velká rekonstrukce za víc než padesát milionů korun. Vzniknou nové učebny odborného výcviku pro skoro sedmdesát žáků.

Jak vysvětlil ředitel Luděk Benák, chotěbořská škola má v současné době svoje odborné učebny hned na několika místech. V Chotěboři v Senftově ulici, dále v Havlíčkově Brodě a v Hlinsku. „Například v Havlíčkově Brodě máme učebny v bývalém areálu Zetoru v ulici U svatého Jána. Bylo to tak historicky dané. Jenže situace se s lety hodně změnila. V současné době patří areál soukromníkovi. Učit v několika budovách je už zbytečně komplikované, pro nás nevyhovující. Přestěhováním pod jednu střechu odpadne žákům zbytečné dojíždění, i pro školu to bude lepší,“ konstatoval Benák.

Že dojíždění za vzděláním je komplikace, která někdy rozhoduje o výběru povolání, potvrdil Milan Sommer z Havlíčkova Brodu. „Syn letos končí základku a vybírá si školu. Jedna je v místě. Na druhou bude muset dojíždět a vstávat už před šestou ráno. Takže než si zvykne, bude to krušné. Sám za prací dojíždím a vím, jaké to je,“ poznamenal Sommer.

Školu čeká přestavba



Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště v Chotěboři má centrální sídlo Na Valech



Dvě odloučená pracoviště v Havlíčkově Brodě a Hlinsku u odbornou učebnu v Senftově ulici. Její přestavbou vzniknou třídy skoro pro sedmdesát žáků. Stavbu zaplatí Kraj Vysočina. Před běžná cena přes 50 milionů. Letos kraj zajistí projektovou dokumentaci

V podobné situaci jako dílny u Svatého Jána jsou učebny, které má chotěbořská škola v až v Hlinsku. Proto vznikl plán přestavět budovu v Senftově ulici v Chotěboři, kde je jen pár míst. Do nových učeben odborného výcviku by se podle ředitele Benáka stěhovaly učební obory zaměřené na výuku ručního obrábění. Dále učni z oboru eletrotechniky a hlavně truhláři.

Výstavbu nových odborných učeben zaplatí Kraj Vysočina. Jak upřesnil ředitel Benák, aktuálně je na řadě projektová dokumentace. „Pokud se všechno podaří, tak by se nové učebny u nás začaly stavět příští rok. Chodilo by do nich skoro sedmdesát žáků,“ poznamenal Benák.

O přestavbě budovy učiliště v Chotěboři jednala už rada kraje. Podle radního pro školství Jana Břížďaly je cílem přestavby školy v Senftově ulici v Chotěboři zvýšit její kapacitu a zároveň umožnit opustit dvě budovy v Hlinsku a v Havlíčkově Brodě. „Chceme soustředit výuku přímo do Chotěboře. Odpadne tak dojíždění na tyto dvě pracoviště,“ vysvětlil Břížďala. Podle radních bude stát rekonstrukce budovy v Senftově ulici víc než padesát milionů korun. Pravděpodobně k tomu kraj využije i evropské peníze.

Po vystěhování budov v Havlíčkově Brodě a v Hlinsku zůstanou tyto dva objekty prázdné. „Je pravděpodobné, že kraj nabídne objekty k prodeji, nebo není ani vyloučené, že by tam bylo možné poskytovat sociální služby,“ dodal radní.