Její slova potvrzují i odborníci. „Krátkodobě ubytování přechodnými opatřeními vyřešit lze, dlouhodobě je ale potřeba hledat řešení. Ne všichni se totiž budou mít kam vrátit. Nejčastěji prchají ženy a děti, pro ně budeme muset hledat pracovní uplatnění a pro děti místa ve školách a školkách,“ vysvětlil ekonom Petr Pelc.

Nastínil tak problémy, s nimiž se kraj bude muset vypořádat, pokud válka na Ukrajině potrvá delší dobu.

Již nyní do Česka dorazilo více než dvě stě tisíc uprchlíků. Krizový plán pak hovoří o limitu 250 tisíc. „Největší zátěž je rozhodně finanční. Hlavně v oblastech sociální politiky. Tedy vzdělávání, práce, dávky. Určité prostředky na to může poskytnout Evropská unie, ale nemusí to stačit. Nicméně Ukrajina je nám geopoliticky, kulturně i jazykově blízká. Ukrajinci byli v České republice zastoupeni vždy a nejsou národností skupinou, která by byla pro Čechy něčím zcela novým.“ uvedla odbornice na integraci migrantů z Univerzity Palackého Kateřina Hojgrová.

Příval ukrajinských uprchlíků však může mít i svá pozitiva. „Jasné limity má náš region v oblasti dostupného ubytování, naopak příznivě by mohla vyznívat nabídka pracovních příležitostí, pokud budou lidé z Ukrajiny ochotní pracovat a žít i mimo krajské město,“ doplnila Svatošová.

Například mlékárenský průmysl, v němž je Vysočina republikovým gigantem, si na nedostatek pracovních sil stěžuje dlouhodobě. Uprchlíci by pro něj mohli být živou vodou. „Málo lidí se zájmem o práci je jeden z důvodů, proč mléčné výrobky zdražují. Více lidí se zájmem o práci by v tomto ohledu mohlo pomoci,“ sdělil předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Aby tento efekt nastal, je však potřeba dohlédnout, aby zacházení s uprchlíky bylo vstřícné a drželo se v mezích zákona. Podle Hojgrové se totiž při každé uprchlické krizi najdou skupiny, které v tragédii ostatních vidí příležitost, jak se obohatit. V tomto případě se může jednat o zneužívání levné pracovní síly a nelegálního zaměstnávání.

Ti, kteří jsou v dané situaci na slabší pozici, si nemusí ani všimnout svého znevýhodnění. „Nejvíc, ostatně jako i v jiných odvětvích, na to mohou doplatit ženy a děti, jednoduše řečeno slabší členové společnosti. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nepříjemným dopadům je dodržování řádných právních aktů. V první řadě musíme myslet na to, že jsme lidé. I jako Česká republika bychom měli myslet na rok 1938 a jeho dopady. Důležité je si tedy udržet toleranci a respekt jeden k druhému a vžít se na chvíli do situace protipólu,“ uzavřela Hojgrová.

Pavel Podešva

Božena Kovalyshyn