Stejný názor má i místní podnikatel a zastupitel Karel Dvořák. „Fominova ulice je rozbitá, díry v asfaltu občas někdo zalátal, ale to je málo. Opravy budou trvat dost dlouho. To se asi všem líbit nebude. Protože rozkopaná ulice znamená horší přístup do domu, jenže s tím se člověk musí smířit. Jinak to nejde,“ prohlásil.

Na rekonstrukci Fominovy ulice se podílejí společně Kraj Vysočina, společnost Vodovody a kanalizace a město Chotěboř. Podle starosty Chotěboře Ondřeje Kozuba je rekonstrukce Fominovy ulice jednou z priorit pro letošní rok. „Co se týče oprav chodníků a komunikací ve městě, cítím tady velký dluh. Po dohodě s Krajem Vysočina proběhne rekonstrukce ulice Fominova včetně instalace semaforů pro zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti křižovatkou u knihovny,“ sdělil.

Rekonstrukce ulice Fominova V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celková předpokládaná cena je 35 milionů bez DPH. Předpokládané předání staveniště ja v březnu 2024. Stavební práce začnou dle klimatických podmínek, nejpozději 1. 4. 2024. Celá stavba silnice bude uvedena do režimu předčasného užívání do 31. 10. 2024. Dokončení stavby – únor 2025. Součástí stavby je rekonstrukce chodníků a zřízení nových chodníků, vjezdů, zpevněných ploch, parkovacích zálivů a parkovacích stání, napojení místních komunikací, dešťové kanalizace, zřízení a nasvětlení přechodu pro chodce, signalizace pro hasičský záchranný sbor a vegetační úpravy. Rovněž rekonstrukce vodovodu. Silnice v ulici Fominova je komunikací druhé třídy, majitelem je Kraj Vysočina.

Jak upřesnil tajemník města Milan Linhart, celková cena rekonstrukce Fominovy ulice je asi pětatřicet milionů, z toho se město Chotěboř podílí zhruba jednou čtvrtinou. „Město financuje stavbu nových chodníků a veřejného osvětlení. S obyvateli Fominovy ulice jsme už jednali jak budou vypadat v době stavby přístupy k nemovitostem a že objížďky pro dopravu povedou okolními ulicemi,“ vysvětlil Deníku.

Nutný semafor

Pro lidi z Chotěboře je důležitou informací, že ve Fominově ulici u knihovny směrem k ulici Krále Jana bude semafor, který tam už dnes citelně chybí s ohledem na hustotu dopravy. „Semafor je nutný z hlediska bezpečnosti. Pamatuji si, že tady došlo k nepříjemné události. Řidiči vběhlo pod auto dítě,“ vzpomenul si Karel Dvořák. Podle tajemníka Milana Linharta uvažovalo město nejdřív jen o signalizaci, která upozorní řidiče na výjezd požárních vozidel, aby vyklidili cestu, protože Fominova ulice vede k hasičské stanici. „Ale pak jsme se rozhodli, že u knihony bude i takzvaný chytrý semafor. Ten dokáže upravit okamžitě svůj signální program na základě aktuálního stavu na silnici, kolik je tam aut, cyklistů nebo chodců,“ doplnil tajemník.

Podle mluvčí Kraje Vysočina Evy Neuwirthové stavební práce na rekonstrukci komunikace povedou od křižovatky Krále Jana po křižovatku Na Hlavaticích. „Součástí stavby je rekonstrukce stávajících chodníků a zřízení nových chodníků, vjezdů, zpevněných ploch, parkovacích zálivů a parkovacích stání, napojení místních komunikací, dešťové kanalizace, zřízení a nasvětlení přechodu pro chodce, signalizace pro hasičský záchranný sbor a vegetační úpravy. Rovněž rekonstrukce vodovodu,“ popsala Deníku hrubý rozsah prací.

Kraj Vysočina provede podle Neuwirthové rekonstrukci stávající silnice druhé třídy v délce asi tři sta šedesát metrů, včetně části dešťové kanalizace sloužící pro odvodnění území. „Stavba se uskuteční za úplné uzavírky a pravděpodobně bude rozdělena do tří etap. Jednotlivé etapy budou uváděny do předčasného užívání, tak aby byla zajištěna dopravní obslužnost v místě stavby,“ doplnila.