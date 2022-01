Podle předsedy Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod Miroslava Sommera by ale bylo třeba v ulici řešit nejen plyn, ale také vodu. „Konkrétně u naší sportovní haly máme špatnou přípojku. Máme s ní už dlouho problémy, jenže to teď není aktuální. Teď se bude pracovat na plynovodu. Naštěstí vodu nám nezavřou,“ dodal.

Úprava plynovodu znamená rozkopanou silnici a tím i úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci v ulici Ledečská. „A to v úseku od křižovatky se silnicí druhé třídy podél hřbitovní zdi ke sportovního areálu v délce asi sto metrů,“ upřesnil za odbor dopravy Martin Stehno.

Z toho sportovci v hale TJ Jiskra nemají radost. „Samozřejmě to zkomplikuje mnoha lidem co k nám jezdí autem cestu do haly. Budou si muset poradit. To my nevyřešíme. Ani město nám s tím nepomůže. K rekonstrukci potrubí se rozhodli plynaři. Doufejme, že práce budou postupovat rychle,“ přeje si Sommer.

Práce na silnici neudělají radost ani chodcům. Dělníci totiž překopou ulici České Armády a část ulice Ledečská. Tam ale bude podle oboru dopravy možnost projet. Polovina vozovky totiž zůstane volná, případně dělníci položí na silnici přejezdové plechy. Práce se uskuteční po úsecích na etapy dle postupu prací a potřeb stavby.