Havlíčkobrodsko - Sedmnáct skupinek „malých" Tří králů, ve kterých vedle Kašpara, Melichara a Baltazara nechyběl samozřejmě ani dospělý doprovod, se vydalo včera, a to již po osmé hodině ranní z fary ve Světlé nad Sázavou na tradiční koledu spojenou s celorepublikovou sbírkou.

Tři králové před brodskou redakcí Deníku | Foto: DENÍK/Jaromír Kulhánek

Koledníci v každé navštívené domácnosti zazpívali tradiční koledu „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám…", na dveře napsali bílou křídou známé K + M + B + 2013 a obdarovali kalendáříkem a tříkrálovým cukříkem navštívené. Za to obdrželi do zapečetěné plastové pokladničky, a to jako poděkování, menší či větší finanční obnos. Rychle se plnící pokladničky byly potvrzením toho, že solidarita a pomoc potřebným nejsou pro veřejnost ve Světlé nad Sázavou prázdnými pojmy. Vybrané finanční prostředky v našem regionu rozdělí Oblastní charita Havlíčkův Brod na zakoupení nového auta pro Charitní ošetřovatelskou službu v Přibyslavi, na zařízení kaple v domě s pečovatelskou službou v Humpolci a další služby zdravotní a sociální péče.

Tradiční koledníci se včera zastavili také v redakci Havlíčkobrodského deníku.

„S úsměvem na rtu na kytaru zahráli, pěkně zazpívali a kasičkou zatřepali. Samozřejmě ani od nás neodešli s prázdnou," poznamenal redaktor Jakub Janáček.

Až do neděle mohou lidé v Havlíčkově Brodě potkat na dvacet skupinek větších či menších Tří králů.

Tradiční akce se koná prakticky ve všech městech a obcích Havlíčkobrodska.