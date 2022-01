Panelák tu nechceme, protestují lidé Na Losích

Práce začaly na jaře, řidiči se průjezdu ulicí dočkali koncem loňského roku. „Na opravě se podílelo město Havlíčkův Brod, Vodovody a kanalizace a.s. a firma GasNet. Město zajišťovalo opravu komunikace, veřejného osvětlení a vybudování nové dešťové kanalizace,“ upřesnila Doležalová.

Za obnovu ulice Brod zaplatil asi šest mililonů. „Šlo o první úsek od Haškových Sadů po křižovatku s ulicí Nerudova,“ sdělil vedoucí odboru města Josef Beneš. Letos bude oprava pokračovat druhou etapou úseku od ulice Nerudova do ulice Za Hrnčírnou. „Navazující stavební akci zahájíme na jaře, potrvá to zhruba do října,“ doplnil Beneš.