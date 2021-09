„Ulice Pod Stínadly byla zvolena jako vzorová pro vyzkoušení této nové technologie a to hlavně z toho důvodu, že zde není v dohledné době plánována žádná oprava inženýrských sítí, tudíž je předpoklad, že by povrch mohl mít delší trvanlivost,“ zdůraznil starosta.

Práce začaly a skončily během jediného dne. Za cenu ve výši necelých stopadesát tisíc korun. Velkou výhodou podle starosty je, že oprava zabrání průsaku vody do podloží komunikace, což by mělo prodloužit její životnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.