Štoky – V rekreačním středisku Pod dubovou skálou se o víkendu tvořilo, až létaly třísky. Neuvěřitelné výtvory, které dokáže z kusu dřeva vzkřísit motorová pila předvedli umělci v dřevořezbě. Největší setkání řezbářů s motorovou pilou v České republice se tu konalo již po druhé.

V neděli se diváci dočkali i atrakce v podobě Speedcarvingu, což je rychlořezba při níž řezbáři sochu před jejich zraky museli vytvořit za pouhou hodinu.

Do střediska Pod Dubovou skálou se sjelo 29 řezbářů ze všech koutů Čech. Ti všichni propadli umění řezby s motorovou pilou. Mezi nimi i tři řezbáři, kteří budou za měsíc Českou republiku reprezentovat na německém husky cupu, největší řezbářské akci v Evropě. Patří k nim i jeden z pořadatelů víkendového setkání, Radek Smejkal. Ve Štokách v uplynulém týdnu pořádal také dva řezbářské kurzy, pro začátečníky a pokročilé. K nevšednímu koníčku si odskočil daleko od své původní profese, kterou je tanec.

„První sochy vytvořené motorovkou jsem viděl někdy před deseti, patnácti lety. A to byly takové velice hrubé ořezy, takže člověk jenom poznal, že je to třeba loupežník, ale s anatomií to nemělo nic společného. Když jsem začal sám řezat, tak jsem toto umění obdivoval. Pak jsem zjistil, že třeba v Americe to dělají úplně jinak, propracovaněji a že na to mají jiné nástroje, jiné nástavce. Začal jsem se zajímat o to, kde a jak to dělají a pak se naskytla i možnost se na ně jet podívat po Evropě. To nám nabídlo úplně novou inspiraci," říká Radek Smejkal, který o sobě tvrdí, že se stal šílencem své vášně. Ostatně o tom hovoří i jeho četná ocenění, například Zlatý červotoč nebo Zlatý bobr.

Uspořádat setkání řezbářů ho poprvé napadlo loni. „Řezbářů, kteří se tomuto stylu věnují nebo prošli mými kurzy je již mnoho, a tak mě napadlo založit Klub řezbářů motorovou pilou. Oslovil jsem všechny řezbáře, co znám a pozval je ke společnému setkání, kde si můžeme navzájem o našem koníčku popovídat, zařezat si a každý s sebou může přivést i nějakou svou práci, která reprezentuje jeho vývoj," vysvětluje Smejkal. Žádné jiné podobné setkání tohoto druhu se v Čechách nepořádá.

Areál Pod dubovou skálou ožil nádhernými sochami medvěda, indiána, anděla, čerta nebo mořské panny, které řezbáři vytvořili prakticky jen s pomocí motorové pily. „Třeba medvěd, kterého jsem dělal, je kompletně včetně zubů vytvořený motorovkou. Nedotklo se ho nic jiného, kromě takového kartáče, kterým se socha na závěr omete," řekl Smejkal, který je také členem Echo czech carving týmu. Ten sdružuje a podporuje umělecké řezbáře.

Na soše medvěda, kterému nechybělo mnoho k tomu, aby ožil, umělec pracoval několik hodin. V neděli šest zúčastněných řezbářů předvedlo, jak sochu vytvořit za neuvěřitelnou hodinu! „Speedcarving je divácky určitě atraktivní. Máte jenom hodinu na to, vytvořit z holého dřeva hotovou sochu podle vlastní fantazie. Samozřejmě za tu hodinu nebude socha tak propracovaná, jako třeba ten medvěd, ale určitě je to velký zážitek," říká pořadatel.

Začátečník by se prý s takovým kmenem trápil třeba měsíc. Všechno tkví podle řezbářských profesionálů hlavně v tréningu. „Je to o tom, představit si ten tvar. Nejhorší je, když třeba na začátku ani nevím, jak to zvíře má vlastně vypadat. Když ho řežu po čtvrté, po páté, tak už vím, co a jak a dávám si na to pozor," popsal Smejkal.

Kouzla se dřevem ve Štokách předvádělo i několik řezbářek. Práce s motorovou pilou je samozřejmě fyzicky náročná. Jedna z umělkyň si proto chytře pomohla zvedákem, ke kterému si pilu připevnila. Umělecká řezba motorovou pilou taky může být nebezpečná. Podle těch, kteří ho praktikují ale nejde o nic dramatického.

„Lyžování je taky nebezpečný koníček. Ano, člověk drží v ruce nějaký nástroj, ale na druhou stranu ho držíte dvěma rukama, takže do ruky se neříznete. Je tam nebezpečí nějakého toho zpětného rázu, na ten je třeba dávat pozor a doporučuje se mít speciální kalhoty, které by měly zabránit proříznutí. Čím ale máte větší zkušenosti, tím je menší pravděpodobnost, že ten nástroj udělá něco, co nečekáte," míní Smejkal.

Akce se konala za podpory městyse Štoky a za organizační spolupráce místního řezbáře Miroslava Fialy, který této umělecké činnosti také propadl. Setkání řezbářů včetně uměleckých kurzů pro všechny zájemce o řezbu motorovou pilou se ve Štokách bude konat i příští rok. Pořadatelé uvažují i o tom, že by uspořádali podobnou soutěž, na kterou se teď chystají do Německa.