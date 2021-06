Muzeum je návštěvám přístupné od roku 2018. Všechny exponáty pocházejí ze sbírek Jaroslava Jiráska z Krucemburku, který se o muzeum stará společně s manželkou.

„Se sbíráním starých věcí jsem začal už v šedesátých letech, to jsem ještě dělal u nás v továrně. Nejdřív to byly staré hodiny, pak jsem začal opravovat staré motocykly a najednou se stal ze sbírání starých věcí můj velký koníček. Začal jsem je opravovat a uvádět do života,“ svěřil se sběratel.

Ten koníček mu vydržel až do důchodu, s velkou podporou manželky. Postupem času starodávných věcí přibývalo, takže Jaroslav Jirásek dostal nápad nenechat si ty skvosty jen pro sebe, ale otevřít muzeum. Stalo se tak s podporou města Ždírec v bývalé škole ve Studenci.

Muzeum dnes nechává město Ždírec zateplit. Zdi dostanou izolaci proti vlhkosti. V místnostech přibudou nové podlahy, nová okna i vnější dveře. Stavební práce budou stát téměř 6 milionů. Město Ždírec na tento projekt získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši přes milion korun.