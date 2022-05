Je to unikátní objev, protože ve městě se podobný archeologický průzkum nikdy nekonal.

Archeologové v březnu a dubnu zkoumali místo kolem kostela na náměstí, kde nyní probíhají rozsáhlé stavební práce. „Na místě býval kdysi starý městský hřbitov. Pohřbívalo se tady v době od středověku asi do devatenáctého století,“ upřesnil Jakub Těsnohlídek ze společnosti Archaia.

Plyn v nemilosti: lidé na Vysočině berou sklady uhlí útokem, není už ani prach

Většina nalezených koster pochází z doby novověku, ale archeologové našli i starší. „Většina patřila dětem. U koster byly růžence, drobné mince a náboženské medaile, takzvané svátostky,“ popsal Těsnohlídek podobu nálezů. Kostry archeologové vyjmuli z hrobů, aby je nezničily stavební stroje. Očistili je a prozkoumali.

Do společného hrobu

Až výkopy na náměstí skončí, nechají kostry pohřbít zpátky u kostela zřejmě do nějakého společného hrobu. Světelský důchodce Jan Sýkora má na to jasný názor: „Kosti by měly být pohřbené na hřbitově za přítomnosti kněze.“

Dva kluci zneužili nezletilou dívku ze Světlé, seznámili se na sociální síti

Podle Těsnohlídka je nález koster unikátní. „Dává velkou šanci dozvědět se víc o historii města, o které nejsou záznamy. Ve Světlé se žádný archeologický průzkum léta nekonal,“ zdůraznil. Význam archeologického průzkumu ocenil starosta František Aubrecht. „I když na druhé straně jsem rád, že nebylo třeba kvůli nálezům stopnout stavbu,“ poznamenal. Archeologové budou zkoumat výkopy na náměstí kolem kostela asi celý letošní rok.

Hřbitov okolo kostela svatého Václava v roku 1800 zrušili a posléze nahradili novým městským hřbitovem. V kryptě bylo zřízeno rodové pohřebiště rodu Trčků z Lípy, sídlících též na zámku Světlá.