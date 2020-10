Povinnost chránit si ústa a nos i venku začala platit ve středu dvacátého října. Ten den odpoledne byl počet lidí s rouškou a bez ní v poměrně prázdných ulicích Jihlavy zhruba půl na půl. Jakmile se ale někde sešlo více osob, roušky už měly téměř všichni. A ve čtvrtek už mělo devadesát procent Jihlavanů roušku i v ulicích.

Povinné nošení roušek na Masarykově náměstí v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Například u frekventované křižovatky před Cityparkem neměl z dvaceti chodců roušku jediný. Pravda, někdo měl roušku pod nosem, jedna paní se chránila šátkem, ale o dodržování dvoumetrových rozestupů nemohla být vůbec řeč. To by totiž lidé stáli tak daleko, že by přejít na zelenou už prostě nestihli.